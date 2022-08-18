陳時中提都更政見 優先助整建住宅、海砂屋更新

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民進黨台北市長參選人陳時中（圖）18日在集思交通部國際會議中心舉辦都市更新政見發布記者會，提出1個決心、2個願景、3大團隊及4大策略。中央社記者吳家昇攝 111年8月18日

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出第4項政見，表示將優先介入協助整建住宅、海砂屋等危險建築都市更新，目標4年核定2成、8年核定5成，同時擴大都更處、住都中心的編制。

陳時中今天上午在立委管碧玲、林楚茵及台北市建築師公會副理事長林志崧等人陪同下，舉行都市更新政見發布記者會，提出1個決心、2個願景、3大團隊及4大策略，包含政府優先介入危險住宅、翻轉老舊建築密集地區、成立都更特戰隊、提供專業諮詢提高民眾信賴度等。

陳時中表示，台北市的建築物快速老化，90萬2556宅中，屋齡30年以上的就有71%，屋齡40年以上則有44%，執政者都知道都更的重要性，但20年來僅核定15、16處，顯現都更需要政府介入，且現在就要開始做，否則接下來就是大量人口流失，導致台北市失去活力、生命力與發展的可能性。

陳時中表示，他有決心要讓大家住得安心、安全，將優先介入危險住宅，包含17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築，目標4年核定2成、8年核定5成，這個數字看起來不高，但根據過去20年經驗，是困難的。

陳時中指出，第2個是針對老舊建築密集地區檢討都市計畫，推動翻轉再生，並盤點、擴大大眾運輸導向發展（TOD）地區，提高開發強度。

陳時中接著說，這些目標這麼龐大，要有充分人力才能做好，因此將建立「都更特戰隊」，透過都更處、住宅及都市更新中心擴大編制及整合民間專業，由市長或副市長擔任指揮中樞，舉行定期會議協助加速。

陳時中並表示，都更審議上規則要更明確，讓效力越快、爭端越少，並建立案件預審制度，同時提供前端專業諮詢，給予市民信賴的管道，還要建立產權交換機制，讓長輩優先選擇交換已完工的新屋。

陳時中總結，台北市數十萬戶老舊房子，他知道沒有辦法全部解決，所以將優先讓住在整建住宅、海砂屋、危險建築裡面的市民得到安全居住環境，讓擔心睡覺時天花板崩落的老人家不再只能聽天由命、感嘆「習慣了，不然怎麼辦」。

陳時中說，團隊將讓需求主導編制，目標只有一個，就是把事情做好，打破公辦都更2.0需要居民90%意願的天花板，只要有意願，就從意願高的開始做，希望盡快產生成功案例，讓市民有信心，有決心也用心，讓台北換新。

媒體會後聯訪時詢問陳時中是否認為目前市府執行力差，陳時中回應，當年市長柯文哲提出，若都更只有民間獎勵方式，動能跟執行力都會有問題，所以建立公辦都更制度，這很有道理，但後來就沒有繼續做，近來可能選舉到了才又拿出來提。

媒體追問，陳時中對拆除違建是否也有決心。陳時中說，整體改善為施政主軸，但不是以拆除為先，而是以安全為要，只要有安全顧慮就會開始行動。

對於國民黨議員王鴻薇昨天指柯文哲將留下20年來最少的歲計賸餘給下任市府，陳時中表示，只要合法合規，市府財源當用則用，剩多少都沒關係，他會就既有財務好好施展發揮。（編輯：李錫璋）1110818