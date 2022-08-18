監委：兒少家外安置制度不健全 衛福部應檢討

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（中央社記者游凱翔台北18日電）監委今天表示，現行兒少家外安置型態，分為自行申請的委託及有強制效力的保護，但委託缺乏審查機制，不僅返家路遙遠更可能返家後二度傷害，顯示機制與實際執行未健全，促請衛生福利部等單位檢討。

監委張菊芳、王幼玲、蔡崇義上午提出「兒童人權調查案系列之二：返家機制不健全、執行不落實，讓安置兒少返家之路變夢魘」調查報告，並舉行記者會。

張菊芳以實際案例表示，幾年前高雄一名女童出生後不久，父母則委託市府協助安置於寄養家庭，女童事後由父母再帶回領養後不到一年內卻遭虐待，因此再度被安置，但女童已因遭虐待產生難以恢復的障礙。

張菊芳指出，台灣現行由地方社政機關主導的兒少家外安置型態，分為家庭重大變故、家長無法照顧或無力管教的「委託安置」，及因兒少身心遭虐兒採取的「保護安置」，無論委託安置、保護安置，兒童都應受到政府足夠保護，但兩者在執行機制與流程上，都有不同與不足的地方，造成同樣是接受替代性照顧的兒少，受到不同待遇與處境。

張菊芳表示，委託安置不需要經過法院審查裁定程序，由父母、監護人申請並經行政機關評估即可；保護安置則依法要通知法院或有法院的裁定，相較之下，委託安置對於將兒少帶離原生家庭的事前審核程序，顯得不足。且截至民國110年底，地方社政機關仍以委託安置多數，其中有超過5成個案的安置時間超過2年以上，凸顯兒少長期安置無法返家的現象。

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張菊芳說，缺乏審查機制的結果，就是導致長期委託安置讓兒少與原生家庭關係薄弱，不僅返家路遙遠，更可能造成返家後等後續問題；王幼玲則認為，若無嚴謹的程序，可能讓兒少返家後，如同上述高雄案例一樣，造成二度傷害。

張菊芳指出，相關現象顯示，現行返家機制與實際執行尚未健全落實，因此監察院促請衛福部、高雄市政府檢討改進，讓兒少能安心回家。（編輯：蘇志宗）1110818