保險業解聘資深員工 立委籲儘速復職敦促改善職場

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（中央社記者郭建伸台北18日電）三商美邦人壽及全球人壽傳出惡意解聘資深業務員、不讓員工申請延退、復職，連帶影響請領退休金權益。時代力量立委邱顯智今天舉行記者會，呼籲企業儘速替員工復職，並要求政府機關敦促改善保險業職場。

邱顯智今天偕黨籍議員參選人林佳瑋，以及陳情人黃如翊、蕭桂英舉行記者會，除了說明遭惡意解聘經過，也要求企業與政府機關正視問題。

黃如翊表示，她與丈夫蔡奕柏在三商美邦人壽公司工作都超過20年，但今年1月28日，公司無預警解雇她與先生2人，且未給予申覆陳述機會。

黃如翊表示，今年4月高雄地方法院裁定公司應繼續僱用，但她與先生2人至今未恢復原職原薪，公司甚至拒絕在壽險同業公會登錄他們的業務身份，6月至今只給付他們每月新台幣3040元最低工資；以公司資深員工優退計畫試算，她工作再滿3個月就可請領196萬元退休金，但解聘至今都沒能請領。

蕭桂英表示，她在全球人壽的工作達38年，在65歲屆齡前依公司發布的延退辦法申請延退，並詢問員工退休方案，起初公司遲遲不願正面回應，隨後竟聲稱她工作表現不良，連番拒絕延退申請。

蕭桂英表示，公司甚至威脅她，要求儘速離開工作現場、簽署自請離職退休申請。

三商美邦人壽工會理事長曾俊能、全球人壽工會理事長張業宇今天都出席記者會，表示公司解僱手段粗糙，質疑公司剝奪資深業務員及其保戶權益。

邱顯智指出，三商美邦人壽不應以各種理由對員工秋後算帳，呼籲三商美邦人壽公司遵守法院裁定，儘速恢復黃如翊、蔡奕柏原職原薪，並協助登錄保險商業同業公會的業務員資格。

邱顯智也呼籲，全球人壽也應審酌蕭桂英申請延退，並要求金管會及勞動部應協助解決勞資爭議。

金融監督管理委會保險局專委邱淑婉表示，案件涉及勞動關係法規，金管會尊重勞動部和法院判定，是否有不當作為及影響消費者權益，會再了解後續。

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勞動部勞動關係司科長劉政彥表示，三商美邦一案勞動部曾於6月辦理調解，但雙方提出方案沒達成共識，希望公司能進一步與當事人和解並遵守法院裁定。

至於全球人壽一案，劉政彥表示，雖然勞動基準法有強制退休規定，但雇主未必得行使，而勞動部鼓勵中高齡者重回職場並訂定相關法規，希望全球人壽考量當事人工作表現及客戶，使當事人能繼續在職場貢獻。（編輯：翟思嘉）1110818