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盧秀燕攜手藍營市議員選將 力拚連任議會過半

2022/8/18 14:06（8/18 14:41 更新）
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國民黨台中市黨部18日舉行「台中好．台灣更好」聯合提名記者會，國民黨主席朱立倫（前右3）、尋求連任的台中市長盧秀燕（前左3）與黨籍市議員參選人合體營造氣勢。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
國民黨台中市黨部18日舉行「台中好．台灣更好」聯合提名記者會，國民黨主席朱立倫（前右3）、尋求連任的台中市長盧秀燕（前左3）與黨籍市議員參選人合體營造氣勢。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市長盧秀燕獲國民黨提名後，今天攜手黨籍市議員參選人合體，力拚市長連任、議會過半，國民黨主席朱立倫也到場見證；盧秀燕表示，沒有整合問題，團結就是勝選最大基礎。

國民黨台中市黨部今天舉行「台中好台灣更好」聯合提名記者會，盧秀燕、台中市議長張清照、副議長顏莉敏與黨籍市議員參選人合體，朱立倫、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒都到場，前台中市長胡志強也前來相挺，營造藍營團結氣勢。

朱立倫致詞指出，今天很開心跟台中隊站在一起，要讓台中好、也讓台灣好，在盧秀燕帶領下，一一克服困難，獲得全民肯定，為全民打拚的好市長，是國民黨最重要基礎，以盧秀燕與新北市長侯友宜作為標準，所有團隊都要當選，台中要贏得很漂亮，市議員也要全壘打。

朱立倫說，盧秀燕是全台灣最強母雞，也要將全台縣市長都帶起來，國民黨在22個縣市中提名10名女性縣市長參選人，「十全十美」參選人都要到台中來，由盧秀燕帶領「十全十美」打一場勝仗，只有共同努力，讓市長、市議員及里長都贏，國民黨就有未來。

盧秀燕致詞表示，身為台中市長，市民期待的每件小事就是她心中的大事，感謝台中隊，一起同心協力度過各種危機考驗，正是遭遇這麼多危機考驗，讓她與台中隊更堅定守護家園，因為「越是嚴峻的考驗，我越在市民身邊」、「守護台中，我堅持！」

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今天藍營重要政治人物都到場，除了在國外參訪的立委江啟程外，盧秀燕在接受媒體聯訪時表示，從上次市長選舉，台中就沒有整合問題，一向團結，團結就是勝選最大基礎。

對於競選團隊的組成，盧秀燕說，這次會有創新作法，在原有基礎上，擴大輔選團隊；至於民調高低，她向來不評論，年底選舉就是大考時刻。能否破除台中市長連任魔咒，她也很好奇，年底選舉拭目以待。（編輯：陳仁華）1110818

國民黨台中市黨部18日舉行「台中好 台灣更好」聯合提名記者會，前台中市長胡志強（中右）到場相挺，與爭取連任的台中市長盧秀燕（中左）合影。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
國民黨台中市黨部18日舉行「台中好 台灣更好」聯合提名記者會，前台中市長胡志強（中右）到場相挺，與爭取連任的台中市長盧秀燕（中左）合影。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
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