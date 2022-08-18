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宜蘭贏民進黨就贏 蔡英文盼團結求勝選

2022/8/18 21:27（8/18 22:06 更新）
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民進黨主席蔡英文（前中）18日前往宜蘭，為黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（前右）等授旗並表示，宜蘭是民主聖地，年底選舉若宜蘭贏、民進黨就贏，希望大家團結求勝選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年8月18日
民進黨主席蔡英文（前中）18日前往宜蘭，為黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（前右）等授旗並表示，宜蘭是民主聖地，年底選舉若宜蘭贏、民進黨就贏，希望大家團結求勝選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年8月18日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）民進黨主席蔡英文今晚在宜蘭出席「2022新宜蘭團隊授旗誓師大會」時說，宜蘭是民主聖地，年底選舉若宜蘭贏，民進黨就贏，希望大家團結求勝選。

蔡英文晚間前往宜蘭市，為民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵、民進黨宜蘭縣各鄉鎮市長參選人及縣議員參選人授旗。

蔡英文致詞時表示，宜蘭是民主聖地，過去她在競選總統時，宜蘭人總是給予她最大溫暖與支持。年底選舉時希望大家起一打拚，一定要贏回宜蘭，並把宜蘭建設好，重新擦亮民主聖地招牌。

蔡英文表示，宜蘭最重要的就是交通問題，現在國道5號雪山隧道常塞車，這也是中央執政最掛心的事，現在已決定宜蘭鐵路要高架化，高鐵也要延伸至宜蘭，這些都在加速規劃進行。

蔡英文強調，中央還有很多政策要做，但要有地方政府的配合和努力。她肯定江聰淵擔任宜蘭市長期間的「班班有冷氣」政策作為，這是宜蘭市先推行，行政院長蘇貞昌之後覺得很好，所以推行全國；中央地方聯手，建設就會有成果，盼讓江聰淵當縣長，地方到中央，一起為宜蘭打拚。

她也提到，這次來宜蘭，沿路上看到很多國民黨攻擊江聰淵的看板，她看了很不捨，江聰淵身為參選人，勇敢面對質疑和抹黑從不閃避，把過去事情交代清楚；但對手完全相反，遇到質疑只會閃躲，所以大家要用選票選一個清白、誠實的人，給江聰淵公道，給江聰淵一個機會。

「宜蘭贏，民進黨就贏」，蔡英文強調，這次選舉沒那麼複雜，就是要堅持進步價值，更重要就是團結、團結、再團結，希望凝聚所有支持者力量，讓江聰淵和所有民進黨參選人當選。（編輯：林克倫）1110818

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