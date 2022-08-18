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林佳龍與新北原民座談 暢談台中市長任內政績

2022/8/18 21:33（8/18 22:01 更新）
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民進黨新北市長參選人林佳龍（坐者前右3）18日晚間到板橋區與原住民朋友座談，籲請眾人支持，會後並和現場與會者手比小愛心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月18日
民進黨新北市長參選人林佳龍（坐者前右3）18日晚間到板橋區與原住民朋友座談，籲請眾人支持，會後並和現場與會者手比小愛心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月18日
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（中央社記者黃旭昇新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天晚上表示，他在台中市長任內對原住民族實物銀行、教育、居住、文化的政績，將可作為當選後照顧新北原住民族的基礎，盼大家支持。

林佳龍今天晚上在民進黨立委蘇巧慧、新北市議員蘇錦雄、新北市山地原住民議員參選人波宏明等人陪同下，在板橋區崑崙市民活動中心與族人座談。

林佳龍表示，他對原住民相關政策的政績包括，行政院新聞局長任內推動台灣原住民族電視台；在台中市長任內推動「和平專案」、原住民族神話故事館、原住民族實物銀行、創設台中原住民族實驗國小博屋瑪國小，傳承祖先智慧。

林佳龍說，當選後會推動台灣南島語系的民族與國際交流。他在台中市長任內的霧峰花東新村、太平自強新村等前例政績，也都是將來照顧新北市都市原住民的基礎。

林佳龍指出，原住民族長輩裝假牙政策為55歲以上就可以補助，這也是中央照顧的政策，相關的桃園、高雄等地都有，但新北市就沒有；希望延續以往行政院長蘇貞昌競選新北市長時的政見，如果投票給林佳龍，就不必再等待4年了。

林佳龍也呼籲市民眼睛要睜大，如果林佳龍當選，一定可以中央地方一條龍，讓新北市大翻新；外移人口「脫北潮」已經降低新北市住民人口，他如當選要多興建2萬戶社會住宅，並發放「成家基金」一戶10萬元，可在新北居住、租屋、添購家具。

林佳龍接受媒體聯訪時說，新北市各原住民族近日對於資源分配的爭議，他認為應該要把餅做大，並且建立溝通對話平台，以照顧新北各族群。（編輯：陳仁華）1110818

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）18日晚間到板橋區與原住民朋友們座談，同黨籍新北市議員蘇錦雄（左）致贈阿美族傳統情人袋。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月18日
民進黨新北市長參選人林佳龍（右）18日晚間到板橋區與原住民朋友們座談，同黨籍新北市議員蘇錦雄（左）致贈阿美族傳統情人袋。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月18日
民進黨新北市長參選人林佳龍（中）18日晚間在民進黨立委蘇巧慧（左1）、新北市議員蘇錦雄（左2）、新北市山地原住民議員參選人波宏明（右2）等人陪同下，在板橋區崑崙市民活動中心與族人座談。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月18日
民進黨新北市長參選人林佳龍（中）18日晚間在民進黨立委蘇巧慧（左1）、新北市議員蘇錦雄（左2）、新北市山地原住民議員參選人波宏明（右2）等人陪同下，在板橋區崑崙市民活動中心與族人座談。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月18日
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