黃珊珊搶攻深藍票倉？蔣萬安：按步調比擔心實際

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天被問及，有意參選的台北市副市長黃珊珊將組跨黨派競選團隊並搶攻深藍票倉，蔣萬安回應，照自己步調傾聽民眾心聲，比擔心來得實際多了。

蔣萬安今天早上接受「Dr. Change 黑天鵝學院」主持人黃齊元訪問，會前接受媒體聯訪，被問到黃珊珊要籌組成跨黨派競選團隊，開挖黃復興黨部深藍票倉，是否擔心被攻破。

蔣萬安表示，他按照既有步調、把握每一次跟民眾接觸的機會，反映民眾心聲，並說明台北市政願景，「這比擔心這個、擔心那個來得實際多了」。

媒體追問，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中說3+11跟疫苗採購會議紀錄等放在監察院，蔣萬安批「把會議紀錄鎖在監察院，這個叫公開透明嗎」。

此外，蔣萬安的新書「台北˙萬安」今天上架，蔣萬安表示，有他成長與求學經過、跟太太交往過程等故事，並說自己曾經在太太生日時送項鍊當驚喜禮物，結果盒子打開竟是空的，這些有趣故事都收錄在書中。（編輯：李錫璋）1110819