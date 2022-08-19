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都更政見遭指畫大餅 陳時中：有根據提出想法

2022/8/19 12:56
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（中央社記者蕭博文台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天提出都更政見，遭批畫大餅。陳時中今天回應，是有根據、有資料提出想法，反指台北市長柯文哲要批評別人，恐怕要請幕僚提供正確資料。

陳時中今天上午出席台北國際觀光博覽會開幕典禮，陪同總統蔡英文參訪攤位，最後到台北市政府攤位前與蔡總統、台北市副市長黃珊珊等人合影。

陳時中會前接受媒體聯訪時，被問到都更政策被批畫大餅，柯文哲還質疑陳時中可能不太會Google查資料；陳時中回應，競選要提出願景，不是畫大餅，是有資料、有根據地提出想法，希望博得市民認同。

陳時中說，以數目來講，北市都更1.0是18案，都更2.0是10案，加起來是28案，但當中有水源二、三期與南機場2案是重複的，因此加起來是26案，不是柯文哲說的28案。

他說，不可能一個市長把2次計劃中重複的案件當成2案，柯文哲要批評別人，恐怕要請幕僚提供正確資料；此外，26案中僅2案完工，6案施工中、2案核定中，總共就10案。

陳時中指出，台北市政府8年做10案，相信有努力、辛苦的地方，不過未來在整建住宅還有17處，海砂屋84處，危險住宅110處，希望未來4年完成2成核定，8年完成5成核定，解決市民困難，讓市民住得安心。

媒體還問到，柯文哲指檢疫政策改為「3+11」的資料放在監察院哪裡算公開透明；陳時中說，資料已經提供給監察院，行政體系有一定的監督體系在。

至於NCC提出數位中介服務法草案引發討論，陳時中則認為，這是複雜的案件，牽涉言論自由與管理、公開透明，必須取得適當平衡，世界各國也都有過相關爭議，靜待NCC與業者溝通、與社會對話。（編輯：李錫璋）1110819

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