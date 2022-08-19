廬山溫泉案遭糾正 南投縣府示警及輔導業者遷出

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）廬山溫泉恐深層滑動仍有業者違規營業，南投縣府遭糾正。南投縣府今天表示，經調查此處地質脆弱，呼籲遊客勿前往，將嚴格取締違規營業，並輔導業者歇業或遷至福興溫泉區。

監察委員林盛豐等人今天表示，南投縣廬山溫泉區北坡有如同小林村的「深層滑動」風險，南投縣政府卻怠於提出旅遊警示，也未嚴格取締違規營業，導致原定遷建的埔里福興農場無業者進駐，監察院16日通過糾正案。

對此，南投縣政府發布新聞稿指出，「南投旅遊網」公告警示仁愛鄉「廬山北坡地質安全尚未確定，請遊客勿上山遊玩」，並列出廬山地區非法旅宿業者名單供旅客查看，但仍遭監察院提案糾正怠於提出旅遊警示及未嚴格取締溫泉區違規營業行為。

南投縣府表示，對於廬山違規經營旅宿業者，每年辦理聯合稽查，由主管單位依權責裁處，自公元2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫案」，廬山地區變更為行水區與保護區，至今依發展觀光條例已廢止旅宿業登記4家、裁處違法經營業者129家次，罰款達新台幣2900多萬元。

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南投縣府指出，原有59家旅宿業無照經營，經縣府柔性勸導與積極裁處，目前僅剩12家無照旅宿仍營業，縣府將採取積極作為，輔導業者歇業或遷至福興溫泉區。

新聞稿表示，經南投縣議會同意借貸約33億元開發福興溫泉區，以專案讓售方式出售給原廬山地區溫泉旅館業者，原業者已有超過7成申請專案讓售，仍有2成多符合資格者可能因經濟或其它因素尚未申請，後續為加強管理，將禁止廬山地區商店街內辦理商業登記。（編輯：戴光育）1110819