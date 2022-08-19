柬埔寨詐騙頻傳 朱立倫：執政黨只顧選舉不顧人民

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）柬埔寨打工詐騙頻傳，國民黨主席朱立倫今天說，詐騙事件被披露後，國民黨馬上結合各方力量全力救援；但令人憤怒的是，執政黨全黨上下只顧拚選舉，完全不顧人民安危，呼籲執政黨好好反省。

台灣民眾落入柬埔寨求職陷阱案件頻傳，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷為此日前赴柬埔寨考察，並救出一名19歲的陳姓受害者，昨天隨3位立委一同返台，但在桃園機場一度與航警、刑警爆發爭執。

朱立倫晚間透過臉書表示，最近民眾受騙至柬埔寨、緬甸甚多，再次強調，「政府絕對有責任保護人民」，不在世界上任何一個地方受到傷害。詐騙事件被披露後，國民黨馬上結合各方力量全力救援，三位黨籍立委立即出發柬埔寨，與台商、華僑共同積極營救。

朱立倫說，但令人憤怒的是，執政黨全黨上下只顧拚選舉，完全不顧人民安危；外交部跟法務部還爭功諉過，指責救援的人，足以看出蔡政府既傲慢也缺乏同理心，令人傻眼。

朱立倫指出，正告蔡政府，請實實在在的做事，不要自己解決不了事情，還想方設法「解決」實實在在做事情的人。統計顯示至少還有300多人受困異鄉，請問政府在哪裡；行政院說已經成立專案小組，具體作為何在。

朱立倫強調，在此要用最嚴肅的態度，呼籲執政黨好好反省，請拿出具體作為，別再眼前只剩選舉，置人民生命安全於不顧。（編輯：林興盟）1110819