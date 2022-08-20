林口交流道匝道頻流標 林佳龍：擬增預算促發包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，國道1林口交流道增設南出北入匝道工程多次流標，交通部提案以國道基金增加新台幣10億元預算，案子已呈行政院，應可很快順利招標發包。

林佳龍發揮「母雞帶小雞」精神，今天連參加3場新北市議員參選人活動，並積極爭取年輕人選票。他在新店區、林口區、新莊區，分別提出交通與捷運建設、補助裝假牙、社會住宅願景。

他今晚前往林口區竹林山觀音寺鶴齡交誼中心參加由新北市議員參選人李宇翔舉辦的座談，林佳龍回憶自己從政歷程，年輕時一路衝撞體制爭取民主，現在更要支持年輕人參政承傳，並爭取支持18歲公民權。

他致詞與接受媒體聯訪都表示，林口交流道增設南出、北入匝道工程，出現多次招標但發包不出去的瓶頸，他已向交通部長王國材溝通，希望從優加速辦理以解決問題。

林佳龍說，就他瞭解，交通部答應提案增加新台幣10億元，讓林口交流道增設匝道的工程可加速發包，案子已由交通部呈給行政院。他爭取由國道基金增加標金預算，應該很快可以順利招標。

林佳龍傍晚也前往新店區馬公友誼運動公園參加新北市議員參選人陳乃瑜舉辦的親子園遊會，並與陳乃瑜及新北市議員參選人山田摩衣、卓冠廷同遊市集，與現場市民近距離互動。

林佳龍推薦曾擔任電視新聞台主播的陳乃瑜，她為下一代挺身而出努力，以年輕媽媽的角度注入愛與希望，關心教育與孩子的未來，未來一定會是年輕人的代言人，會是社宅、托育、青創的推手。

他說，若當選新北市長，要推動「班班有網路」，要有足夠的頻寬提升學習品質。另外，近年實驗教育逐漸成為顯學，他要繼續推動跨領域學習與實驗教育，包括軟硬體、學科領域及實體場域，讓都會與偏鄉學生互相交流、學習，進而做國內縣市交流甚至國際交流。

他隨後又趕往新莊區福壽公園市民活動中心參加市議員何淑峰的座談會，林佳龍允諾要增設新北市運動局，也要設置新莊第二座國民運動中心，增加國民健康。

林佳龍表示，五股泰山輕軌應升級為中運量捷運，搭配都市計畫帶動產業發展。對於新北市捷運局指出改為中運量捷運系統不符經濟效益，他認為這是市府仍停留以往台北縣的思維，無法脫胎換骨，看不到大格局，思維就是本位主義，不瞭解跨域治理。

他說，交通能帶動車流、物流、人流、金流、資訊流、產業與工作機會，讓五股泰山輕軌連接到蘆洲、三重甚至板橋，沿路開發產業園區，彌補新泰溫仔圳、五股垃圾山遷移工廠的產業及工作機會。

新北市長侯友宜今晚在板橋區參加街頭文化節，接受媒體聯訪。媒體詢問，對於林佳龍認為五泰輕軌的做法格局太小、要改成中運量捷運的看法。

對此，侯友宜表示，五泰輕軌已經過交通部所有專業人士可行性的核定，當時的交通部長就是林佳龍，當時認為基於專業考量五泰做輕軌捷運是合理的，市府尊重專業的評估，他相信專業看待才最正確。（編輯：戴光育）1110820