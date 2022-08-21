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鄭運鵬：民眾都看得到也願意支持才是佛系選法

2022/8/21 13:31（8/21 13:51 更新）
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對於媒體詢問，如何看待前立委鄭寶清可能脫黨參選，是否對選情造成影響。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右3）表示，相信每一個前輩都有智慧會做判斷，他不回答假設性問題，也相信大家都有足夠的智慧，在每個階段上做出選擇。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月21日
對於媒體詢問，如何看待前立委鄭寶清可能脫黨參選，是否對選情造成影響。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右3）表示，相信每一個前輩都有智慧會做判斷，他不回答假設性問題，也相信大家都有足夠的智慧，在每個階段上做出選擇。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月21日
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，相信熟悉地方、了解基層，大家都看得到也願意支持，才叫做佛系選法。他認為，在某種程度上沒有存在感、行程少的，那叫不熟悉。

鄭運鵬上午至大園區出席活動時接受媒體聯訪表示，桃園是年輕家庭的都市，且持續成長中，應該要有個公立兒童樂園，桃園是製造大市，他會把兒童樂園跟工業結合，打造出具有特色且親民的兒童樂園，讓大家在平、假日有個更好的休閒去處，也是個適合年輕家庭的好地方。

對於媒體詢問，如何看待前立委鄭寶清可能脫黨參選，是否對選情造成影響。鄭運鵬指出，相信每一個前輩都有智慧會做判斷，他不回答假設性問題，也相信大家都有足夠的智慧，在每個階段上做出選擇。

記者又問鄭運鵬，曾在受訪時表示，國民黨桃園市長參選人張善政「一點都不佛系」。對此，鄭運鵬表示，每個選舉當然都希望公平競爭，「但是不是沒有能見度、不熟悉、沒有存在感，這叫佛系」。在某種程度上，沒有存在感、沒有很多行程，「那個不叫佛系，叫不熟悉」。

鄭運鵬說，他感到遺憾跟意外的是，張善政參選桃園市長後，幾乎沒有對任何競爭對手有好話，在張善政眼中別人都是妖魔鬼怪，甚至自稱是土地公、神明，「也不會有這種選法就叫佛系」。他相信，熟悉地方、了解基層，大家都看得到也願意支持，才叫做佛系的選法。

鄭運鵬指出，他不期待民主選舉一定是手捧鮮花、滿室芬香，但是從張善政來到桃園之後沒有一句好話，對競爭對手沒有一點尊重，把別人講得滿身豆花，「我也不知道這算是佛系在哪裡」。（編輯：張銘坤）1110821

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左）21日表示，相信熟悉地方、了解基層，大家都看得到也願意支持，才叫做佛系選法。前中為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月21日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左）21日表示，相信熟悉地方、了解基層，大家都看得到也願意支持，才叫做佛系選法。前中為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月21日
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