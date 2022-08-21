林佳龍：五泰輕軌接泰板 提升成中運量溪北捷運

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前中）到新莊出席林姓宗親支持林佳龍後援會成立大會表示，他主張五泰輕軌接泰板輕軌，提升為中運量的溪北捷運線。中央社記者王鴻國攝 111年8月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，他主張五泰輕軌接泰板輕軌，提升成中運量的溪北捷運線；參選連任的新北市長侯友宜表示，林佳龍任交通部長時，認為五泰做輕軌是合理的。

林佳龍今天到新莊出席林姓宗親支持林佳龍後援會成立大會，包括基隆市長林右昌及立法委員林楚茵、林淑芬、蘇巧慧、吳秉叡等人參與，現場氣氛熱烈，凍蒜聲不斷。

民進黨新北市長參選人林佳龍昨天參加造勢活動時，針對興建五泰輕軌的問題表示，「要做就做中運量」；他今天重申，捷運是由縣市提案，他任交通部長時就對五泰輕軌案全力支持，如果是換他來做的話，一定會做更好。

他表示，塭仔圳市地重劃廣達400公頃，未來人口增加及引進產業增加就業，因此，交通規劃應超前部署，輕軌案是「大人穿小孩衣」，五泰輕軌接泰板輕軌，提升為中運量捷運，兩端可連接蘆洲及板橋。

他表示，新北不能都是由台北輻射狀出來的捷運，「給我們一條溪北捷運」、「我們不是細漢的」，新北要有志氣，不是台北市就蛋黃區，新北就是蛋白區，因為蛋也有雙蛋黃，台北和新北是雙子星城市，河岸兩邊一樣大。

侯友宜今天在新店參加活動時接受聯訪，媒體詢及對林佳龍指新北市政府規劃五泰輕軌案，還停留在台北縣的思維，應改為中運量的意見。

侯友宜表示，五泰輕軌可行性評估已經交通部專家通過，當時林佳龍擔任部長，認為五泰做輕軌是合理的，所以其實都是經過專業評估，所有交通建設一定要用專業看待，所以尊重專業才是最重要。（編輯：屈享平）1110821