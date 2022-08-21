民眾黨未推高市長人選 柯志恩：盼在野聯盟成形

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民眾黨未推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）到茄萣、湖內、仁武等區拜票，她受訪表示，只要理念可溝通，都有一些合理的共同協作空間，希望在野聯盟概念可在高雄市長選戰中順利凝聚完成。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）民眾黨未推出高雄市長人選，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，只要理念可溝通，都有一些合理的共同協作空間，希望在野聯盟概念可在高雄市長選戰中順利凝聚完成。

柯志恩今天到茄萣、湖內、仁武等區拜票，上午接受媒體聯訪被問到台北市長柯文哲批評台灣燈會無人機展演經費時，她說，市府應該親自公開，到底無人機花了多少錢，才能杜悠悠之口。

柯志恩說，今年台灣燈會，大概高市府約出資新台幣4億多元、中央約3億多元，大家都想要燈會辦得成功，但經費如何花、中央及地方如何分配，以及有哪些企業贊助，這些數據都應該公開透明呈現，否則看到的數據都不一樣。

柯文哲昨天接受媒體聯訪，被問及民眾黨在高雄市長選舉中支持誰時未明說，但強調要堅持財政紀律。

對此，柯志恩說，只要理念可以溝通，都有一些合理的共同協作空間，這不是什麼藍白合的問題，但希望在野聯盟的概念，可以在高雄市長選戰中，順利凝聚完成。

柯志恩昨天批評岡山棒球場使用20餘年，卻發現有不少需要改善的地方；高市府運發局回應指出，岡山棒球村計畫2018年早已規畫完畢，市府正與立委邱志偉向中央爭取推動計畫，預計建構1個主球場、5個副球場。

不過，柯志恩今天表示，球員的運動生命不能等，這些規劃時間，都可以讓球員從少棒打到青棒了，她看到的球場破舊問題是事實，市府做了什麼，應拿出證據給大家看，不要每次她一提出問題，就只會馬上反駁。（編輯：陳仁華）1110821