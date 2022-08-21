訪問模型店 鄭運鵬：桃園有擴大動漫產業本錢

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右3）說，動漫在台灣的影響力驚人，也帶來龐大商機。桃園是台灣最年輕的城市，更有把這全球最受歡迎的休閒娛樂產業擴大的本錢。（鄭運鵬競總提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）鄭運鵬今天發文表示，鋼彈、模型和動漫等嗜好興趣是生活中的「休閒育樂」，該被視為一門「產業」認真重視，桃園是台灣最年輕的城市，有把這全球最受歡迎的休閒娛樂擴大的本錢。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬中午在臉書（Facebook）發文表示，從宣布參選以來，很多跟他有關的討論，都圍繞在「動漫」上，動畫與漫畫本來就是他日常生活中，休閒育樂的一部分。

鄭運鵬認為，生活中的「休閒育樂」該被視為一門「產業」認真重視。他相信，一個讓居民有娛樂去處的城市，才是一個能讓人快樂居住的城市，所以桃園要成為一個有休閒生活的城市。

鄭運鵬指出，日前他拜訪在桃園的「 熱血模型 」，看見來自香港的楊老闆伉儷把對模型玩具的興趣和愛好，當作來台灣投資移民的事業。楊老闆夫婦「桃園夢」的成功，也代表了他對於桃園這個城市未來的想像。

鄭運鵬表示，鋼彈、模型和動漫等看起來很宅的嗜好興趣，不僅是生活的一部分，更是消費產業的一部分，好萊塢和日本動漫就是超級龐大的休閒育樂產業。根據「日本動漫協會」統計，2019年日本光動畫在海外的收益就達到1.2兆日圓，總產值超越2.5兆日圓。

鄭運鵬說，全球各地與日本動畫簽約數量，台灣以200部作品名列前茅，2022年的國際動漫節參展廠商更創下歷史新高。由此可見，動漫在台灣的影響力驚人，也帶來龐大商機。桃園是台灣最年輕的城市，更有把這全球最受歡迎的休閒娛樂產業擴大的本錢。

鄭運鵬指出，由於中國強推港版國安法，讓許多港人考慮移民台灣。桃園市身為一個移民都市，也有針對港人的專案辦公室及專業諮詢服務。楊老闆選擇待在桃園，因為桃園是個年輕城市，高中和大學林立，很適合模型店產業，桃園的租金和雙北相比更適合踏出創業的第一步，市府也有針對青年創業釋出公共空間和青創貸款。

鄭運鵬說，從楊老闆夫婦的眼中，他看見了夢想，他認為這就是「桃園夢」的實現，以最受歡迎的休閒娛樂產業和市場，在這座年輕城市，為年輕人和新住民打造出歡樂、活力和國際觀的風格，讓每個人能夠安居樂業的「Next Taoyuan」。

鄭運鵬表示，只要抱有夢想，不管來自哪裡，都能在這座年輕有活力的城市將夢想一步一步的實現，這也是他的「桃園夢」。（編輯：張銘坤）1110821

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）日前拜訪在桃園的「熱血模型」，看見來自香港的楊老闆伉儷把對模型玩具的興趣和愛好，當作來台灣投資移民的事業。楊老闆夫婦「桃園夢」的成功，也代表了他對於桃園這個城市未來的想像。（鄭運鵬競總提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月21日