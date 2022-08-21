台東在地座談 蔡總統：給返鄉創業青年更多鼓勵

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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天前往台東縣「哩厚冰果室」與在地創業青年座談時表示，政府給返鄉創業的青年更多鼓勵，包括開發農產品的新市場、加速東部交通建設，提升社宅量能，讓熱愛台東的年輕人，可以選擇就業的機會，讓台東越來越好。

總統府發布新聞稿指出，蔡總統午間前往台東縣「哩厚冰果室」與在地創業青年座談。

蔡總統抵達後，首先由民進黨立委劉櫂豪介紹台東市大同路上的特色商家老闆，並聽取大家在台東創業與經營的歷程，就在地觀光、農業發展、交通與居住等議題交換意見。

蔡總統表示，在農產品外銷方面，政府努力開發新的市場，並舉例「台美21世紀貿易倡議」中重要的一環，就是促進台美的農業貿易。在交通方面，南迴鐵路電氣化通車後，縮短台東至南台灣的車程，並帶動當地觀光的發展，政府也積極加速花東鐵路雙軌化的目標，希望能夠實現東部鄉親「想回家、就回家」的理想目標。

對於台東的居住議題，蔡總統指出，她今天來到台東，除了來看台東的交通建設，也來看台東的社會住宅，並希望能持續提升社宅量能，讓熱愛台東的年輕人，可以在自己所熱愛的土地上，有選擇就業的機會，讓台東越來越好。（編輯：蘇志宗）1110821