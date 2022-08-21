頒贈褒揚令 蔡總統向已故高正治醫師說masalu

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）總統蔡英文今天親自到台東介達部落，頒贈褒揚令給致力原住民正名及醫療、文化傳承有功的已故排灣族醫師高正治，蔡總統代表政府向高醫師說masalu（排灣族語謝謝）。

燃烟告慰、鳴槍報信，一群kaljatjadran（介達）部落排灣族青年以傳統儀式向祖靈及已故傳統領袖高正治（gui giling）醫師宣告，獲頒總統褒揚令殊榮。

今天是高正治醫師辭世滿百日，蔡總統親臨部落褒揚其對原住民族正名及部落醫療服務的貢獻，並由高醫師長女高國曦頭目代為受領，近百位親族及排灣族領袖共享榮耀。

蔡總統致詞首先感謝高正治於擔任國大代表修憲時運籌帷幄，在國民大會議場善用議事規則，是原住民正名成功的主要推手。

總統說，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，即將功敗垂成之際，時任國大代表的高正治醫師，衝上發言台要求重新表決，才以1票驚險通過修憲門檻，讓「山胞」修正為「原住民」，原住民的稱呼正式寫進憲法，這也是現在8月1日原住民族日的由來。

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蔡總統也推崇高正治醫師在醫療領域、文化傳承、原住民傳統智慧的貢獻。總統說，高醫師30年前從都市回到故鄉台東，在衛生所服務族人，同時也積極參與國際會議，和南島原民族交流公衛、醫療等經驗，其擔任台灣原住民醫學會理事長期間開啟參加PRIDoC（泛太平洋原住民醫學會）的契機，更將台灣原住民族推動健康均等的轉型正義成果，分享給南島原住民族，獲得國際友邦祝福。

蔡總統表示，對高正治醫師的辭世深感哀悼惋惜，也對家屬表達深刻哀悼，高正治醫師致力於原住民正名修憲、傳承部落文化，以及關心原鄉醫療的奮鬥精神，永遠會留在族人心中，並成為一顆種子，未來會繼續成長茁壯發光發熱，她代表政府，要向高正治醫師說一聲masalu（排灣族語謝謝）。（編輯：陳仁華）1110821