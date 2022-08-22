網傳漢光演習射沖天炮 陸軍：是砲管裝鈦雷與TNT

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北22日電）近日網傳影片指國軍在漢光演習時用沖天炮射擊，陸軍第六軍團指揮部表示，當天演習課目因非實彈操演，故在砲管上裝置鈦雷配合TNT炸藥，該影片是故意曲解國軍演習作法，藉以傷害國軍整體形象。

陸軍第六軍團指揮部今天發布新聞稿指出，網傳影片「國軍開火射擊用沖天炮」，內容以旁白、文字曲解國軍演習作法，刻意漠視國軍戰備、訓練的合理性；並透過網路散播於各社群，藉以傷害國軍整體形象與士氣，其行為、動機很可議。

第六軍團說明，影片內容截錄7月份國軍漢光演習部分新聞畫面，當日演習課目因非採實彈操演，因此在砲管上裝置鈦雷，配合TNT炸藥，及運用步、機槍空包彈，藉以模擬真實戰場效果，達到磨練官兵作戰意志及實戰訓練的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第六軍團指出，年度漢光38號演習運用全民總力、三軍聯合作戰、兵種協同作戰實施演練；期間依敵情判斷，於淡水河口、八里海灘與台北港等地區部署層層兵、火力配置，阻殲來犯敵軍。

第六軍團指出，在兼顧訓場空間限制、訓練效果及安全的前提下，順利完成演習任務，已獲得務實寶貴訓練成果；精實的演練過程，也讓官兵、民眾體認，國軍須嚴陣以待，隨時做好各項戰備任務訓練，以應對嚴峻的區域情勢與敵人環伺的軍事威脅考驗。（編輯：張均懋）1110822