林右昌林佳龍組台灣正連線 提主張拚國家正常化

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨基隆市長林右昌、新北市長參選人林佳龍等人今天召開記者會，宣布「台灣正連線」啟動，並針對年底九合一選舉提出共同政見，包括台灣正名、縣市平權等，希望為台灣國家正常化盡一份心力。

林右昌、林佳龍與民進黨基隆市長參選人蔡適應、彰化縣長參選人黃秀芳，以及民進黨立委陳亭妃、吳琪銘等正國會成員，今天召開台灣正連線啟動記者會，並提出10項政策主張。

這些政策主張為台灣正名、公元紀年、世代新憲、縣市平權、責任政治、智慧交通、人才留鄉、居住正義、安心生養及老後照顧。

台灣正連線團長林右昌表示，有超過百位的九合一選舉參選人，參與這次的正連線運動，期盼正常國家運動能夠成為台灣政治運動的主流論述，希望民進黨也以這樣的理念帶領台灣，帶給台灣人民未來的願景。

林右昌指出，過去正常國家運動多在中央層次，由上而下推動，但這次台灣正連線是由下而上，透過選舉宣傳，讓正常國家理念在地方扎根。

台灣正連線召集人林佳龍說，民進黨在2007年台灣國際處境最困難時，通過了國家正常化決議文，當時的黨主席為游錫堃，他則擔任祕書長；距今已經15年，現在回顧當時的主張，更加確定國家正常化是台灣求生存、求發展的唯一道路。

林佳龍表示，民主是建立台灣國家正常化的唯一方法，但現在有很多人濫用民主、想要顛覆民主，因此全世界都在看台灣的年底地方選舉，這不僅是一場地方選舉，也代表台灣人面對中國文攻武嚇下，要有什麼反應。

林佳龍在會中宣傳18歲公民權修憲複決，呼籲民眾踴躍投票。他稱，中共指台灣要進行公投的話要14億人口同意，這關中共什麼事情，如同沒收台灣的民主。

此外，林佳龍說，在中共對台軍演之際，國民黨派副主席夏立言訪問中國，新北市長侯友宜卻只說這值得商榷，好像不干他的事情，侯友宜到底站在哪一邊。

蔡適應認為，台灣正連線的重點目標就是追求台灣人的安全；此外，他把城市交流當作政見，要推動城市交流，打破對岸的封鎖，讓台灣走入國際。

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黃秀芳表示，國家正常化就是應該讓台灣各縣市的好、美，站上世界舞台，讓國際友人看見，而要成為正常國家，不只是中央的事情，也是地方的議題。

會後媒體詢問林佳龍，外傳總統蔡英文借將，讓總統府參議郭昆文幫忙輔選。林佳龍證實，並說蔡總統也同意借將民進黨秘書長林錫耀擔任他的競選總部主委，加上在地立委都投入選戰，新北市黨部主委何博文也擔任競選總幹事，這是最強的團隊，有信心打贏這場選戰。（編輯：翟思嘉）1110822