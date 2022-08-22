無人機費用惹議 陳其邁：祝福台北燈會辦得更好

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）柯文哲近日批評高雄燈會無人機表演花8億元惹議。高雄市長陳其邁今天說，燈會今年吸引逾千萬人次到高雄，對城市行銷非常重要，誠心祝福台北市明年台北燈會辦得比高雄更好。

台北市長柯文哲20日以民眾黨主席身分南下到高雄參加造勢活動，批評今年高雄燈會放無人機花新台幣8億元；負責燈會總策畫的高雄市副市長史哲昨天表示，無人機為總預算4.7億元中的一項，柯文哲說法是「胡扯」。

陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪，再被問及此事時表示，自己記得2月台北市副市長蔡炳坤來到高雄的時候，不管是公開或私底下，對於台灣燈會的籌辦不止一次表達肯定，而且認為值得台北燈會學習。

陳其邁說，在城市裡舉辦一個燈會，尤其今年吸引了1000萬人次以上的人來到高雄，對城市行銷來說非常重要，台北市不管未來誰當市長，把台灣燈會辦好對台北非常重要，誠心祝福明年台北燈會能辦得比高雄更好。

柯文哲、國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天晚間在高雄市三民區吉林夜市掃街時相會，媒體詢問陳其邁對「藍白合」可能性看法。

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陳其邁說，選舉事務還是歸選舉，自己目前持續以市政建設推動為主，努力實實在在做好每件事、謙虛傾聽民意、落實政策，解決民眾問題，是作為現任市長最重要工作。

史哲昨天陪同陳其邁出席活動，接受媒體聯訪指出，高市府燈會預算共4.7億元，無人機為眾多項目之一，北市府明年則編列5.9億；且明年台北燈會也會有無人機表演，價格部份「柯文哲應該回去問自己的團隊」。（編輯：陳仁華）1110822