八二三64週年 朱立倫：加強國防不放棄兩岸對話

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（中央社記者王承中台北23日電）八二三炮戰64週年，國民黨主席朱立倫今天表示，不會忘記自由並非平白而來，國民黨以加強國防、不放棄對話的戰略，繼續透過交流降低兩岸衝突風險，也力挺以堅實國防保衛台灣。

今天適逢八二三炮戰64週年，國民黨主席朱立倫在臉書粉絲團發文指出，民國47年8月23日起的砲擊戰役中，小小的金門竟承受了47萬餘發的砲彈，金門平均每平方公里的土地上，就落下了3000多發砲彈。

朱立倫表示，那一代的年輕將士，縱然聽見砲彈在頭頂上呼嘯而過，肅殺遍布金門全島，但為了保衛國家、守護家鄉，依然浴血奮戰。他們是真正的勇士，是堅定捍衛中華民國、保衛台灣的勇者。

朱立倫指出，今天台灣能過著安居樂業的日子，是有人在前方負重前行，不會忘記自由並非平白而來。國民黨也以加強國防（Defense）與不放棄對話（Dialogue）的「2D戰略」，繼續透過交流降低兩岸衝突風險，同時，也力挺以堅實國防保衛台灣。

朱立倫表示，務實穩健的策略與不變的堅持，正是因為國民黨一直將戰爭的代價牢記於心，知道和平彌足珍貴。（編輯：翟思嘉）1110823