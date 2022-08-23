更多編輯台推薦新聞：
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國民黨
新聞專題
國民黨2/300
首頁 / 政治

八二三64週年 朱立倫：加強國防不放棄兩岸對話

2022/8/23 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北23日電）八二三炮戰64週年，國民黨主席朱立倫今天表示，不會忘記自由並非平白而來，國民黨以加強國防、不放棄對話的戰略，繼續透過交流降低兩岸衝突風險，也力挺以堅實國防保衛台灣。

今天適逢八二三炮戰64週年，國民黨主席朱立倫在臉書粉絲團發文指出，民國47年8月23日起的砲擊戰役中，小小的金門竟承受了47萬餘發的砲彈，金門平均每平方公里的土地上，就落下了3000多發砲彈。

朱立倫表示，那一代的年輕將士，縱然聽見砲彈在頭頂上呼嘯而過，肅殺遍布金門全島，但為了保衛國家、守護家鄉，依然浴血奮戰。他們是真正的勇士，是堅定捍衛中華民國、保衛台灣的勇者。

朱立倫指出，今天台灣能過著安居樂業的日子，是有人在前方負重前行，不會忘記自由並非平白而來。國民黨也以加強國防（Defense）與不放棄對話（Dialogue）的「2D戰略」，繼續透過交流降低兩岸衝突風險，同時，也力挺以堅實國防保衛台灣。

朱立倫表示，務實穩健的策略與不變的堅持，正是因為國民黨一直將戰爭的代價牢記於心，知道和平彌足珍貴。（編輯：翟思嘉）1110823

朱立倫
台南2員警遭襲命案 朱立倫哀痛盼速緝拿凶手 朱立倫：目前沒看到夏立言與劉結一會面行程
八二三炮戰
推「保國護民」抗綠？蔣萬安：紀念八二三炮戰精神
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
關注身障運動 藍委促體育署檢討運動場館狀況