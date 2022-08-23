鄭運鵬推兒童樂園政見 12場巡迴表演先行開跑

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（中央社記者葉臻桃園23日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，27日起至10月14日將展開「勇者號出任務」12場親子劇團活動，作為行動的兒童樂園、未來建設桃園市立兒童樂園的政見之一。

鄭運鵬今天上午在桃園區青溪公園召開記者會表示，未來若當選市長，希望規劃一個公立兒童樂園，也會致力讓戲劇藝文活動化為行動兒童樂園，深入到桃園的大街小巷。

鄭運鵬在今天記者會現場，也披上戲劇服裝與道具和現場觀眾互動，他表示，「勇者號出任務」將透過親子舞台卡車歡樂SHOW形式出發、深入桃園各地，市民可帶著小朋友一起欣賞演出，參與一場歡樂、正面的選舉。

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鄭運鵬也說，演出團體中的「即將成真火舞團」，剛開始演出時很難找到場地，他透過紙風車劇團協助，火舞團已經在桃園新屋找到合適的排練場，甚至居住在桃園，現在也開始全國巡演，甚至即將要出國演出。

鄭運鵬也鼓勵劇團表演者發揮專長，透過各種興趣表演落地桃園，「在這裡訓練、發揚光大」，讓桃園成為達人訓練基地，未來更可以在桃園兒童樂園常駐演出，讓桃園成為一個適合生活、享受生活的都市。（編輯：張銘坤）1110823