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首頁 / 政治

賴香伶提通勤政見 台鐵、機捷納入雙北1280定期票

2022/8/23 15:03
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（中央社記者葉臻桃園23日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶，今天提出「1280+北北桃通勤優惠」政見，推動台鐵、機捷納入雙北公共運輸定期票；她表示，台鐵票證系統更新預計明年8月完成，定期票整合指日可待。

賴香伶上午在台鐵桃園火車站召開記者會表示，雙北公共運輸定期票（1280月票）已實施4年，許多桃園人利用台鐵、桃園機場捷運通勤雙北，但桃園的票證卻一直未能與雙北1280公共運輸定期票整合，導致花費增加。

賴香伶表示，桃園人希望被納入1280月票，卻因為主通勤工具是「台鐵」而未能被納入；台北市政府交通局曾邀請台鐵參加1280公共運輸定期票，卻因台鐵票證系統不相容而卡關。

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賴香伶說，在她協調與要求下，台鐵局承諾明年8月票證系統完成更新後，悠遊卡等票證就能納入定期票使用，即可進行「台鐵納入北北桃公共運輸定期票」可行性評估，等同台鐵加入1280月票的硬體關卡問題解決。

賴香伶也說，硬體問題解決後，另外要進行經費籌措，她將向中央爭取統籌分配稅款，明年讓台鐵先納入，再來是桃園機場捷運，讓桃園市民每個月只要花新台幣1280元，就可以在北北桃無限次數搭乘大眾運輸工具。（編輯：張銘坤）1110823

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