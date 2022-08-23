談年底選舉 許信良：我不認為民進黨會有重大突破

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（中央社記者葉素萍台北23日電）前民進黨主席許信良今天說，他不認為民進黨在年底地方選舉會有重大突破；台灣選民很有智慧，現在人民普遍不贊成國民黨兩岸立場、不放心讓國民黨在中央執政，但基於民主制衡原則，反而會在地方選舉投給國民黨。

許信良今天向媒體提到，現在因為兩岸關係，多數民眾不贊成國民黨的兩岸立場、不放心國民黨在中央執政。不過，基於民主制衡原則以及過去經驗，不少選民會在地方選舉投給國民黨，不讓民進黨在每一次選舉都這麼容易。

他說，更何況國民黨現在在地方執政本來就占優勢，年底民進黨要翻盤不容易，「我不認為民進黨在地方選舉會有重大突破」。

民進黨目前在7縣市執政，許信良說，目前個別席次很難判斷，現今綠營執政，但是政治版圖藍大於綠的桃園市、基隆市、新竹市要保住確實不容易，台北一對一也不會贏，三腳督則很難說。

許信良認為，桃園市長鄭文燦是很特別的人，過去桃園政黨結構和雙北市一樣是藍大於綠，但經過鄭文燦執政8年，鄭文燦很認真、刻意地去化解藍綠敵對，說不定會讓桃園的選民結構有所改變，但這還需要經過選舉驗證。

許信良還笑稱，如果鄭文燦要競選2024總統，最好的口號是「讓桃園模式成為台灣模式」；民進黨若要繼續執政，「藍綠兩個敵國」這個問題必須解決，「要像正常國家裡面的兩個政黨，而不能變成兩個敵國」，如果藍綠敵國的狀況愈來愈嚴重，這絕對是台灣最大的危機，鄭文燦是唯一認真想解決這問題的政治人物。

許信良說，主動化解藍綠敵對的責任，執政者多於反對者，因為執政者才有資源。

許信良表示，他也不認為民進黨應該繼續追殺國民黨副主席夏立言赴中議題，因為民主國家不可能用法律制裁，必須容忍，如果敵視追殺不同意識型態與立場，這樣不好。

另外，對於前立委鄭寶清可能退黨參選桃園市長一事，許信良表示，這一年來，鄭寶清是所有有意參選桃園市長的人當中，最認真跑基層的一個，這過去一年多來的努力，沒有受到應有的尊重，所以鄭寶清才會這麼氣憤。

許信良認為，面對鄭寶清可能脫黨的危機，民進黨「不能不當一回事」，如果鄭寶清真的脫黨，對民進黨將會有非常嚴重的影響；他說，鄭寶清在桃園有影響力，不要低估，而且這一年多以來民進黨提名過程的紛紛擾擾，都會有加乘效果。

至於前新竹市長林智堅的論文爭議，也讓林智堅指導教授、國安局長陳明通受到牽連。許信良認為，國家應該有不同制度讓政治人物進修，「問題不在阿通，在於國家沒有這個制度，這是制度問題」。（編輯：林興盟）1110823