日華議員懇談會成員赴五指山 致敬李登輝

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（中央社記者葉素萍台北23日電）李登輝基金會指出，「日華議員懇談會」會長古屋圭司等人下午赴五指山國軍示範公墓特勳區，向前總統李登輝弔唁致敬。李登輝基金會執行長鄭睦群代表董事長李安妮向眾議員致意，也再次對於日本前首相安倍晉三的離世表示哀悼。

李登輝基金會晚間發布新聞稿指出，「日華懇」會長古屋圭司眾議員、事務局長木原稔眾議員下午抵達五指山國軍示範公墓特勳區，向李登輝弔唁致敬，並且隨後在貴賓室進行交流。

古屋圭司提到，曾在1996年訪台，當時的總統就是李登輝。李登輝那時向他表示，很希望台灣故宮的國寶能在日本展出，但礙於國際情勢困難重重，文物有被扣押的可能。

古屋圭司說，他返國後積極進行相關法規的制定。2011年，日本國會通過「海外美術品等公開促進法」，此法也讓故宮的文物在2014年6月首度赴日展覽，是外交上的一大突破。

古屋圭司指出，法案是為了實現當時李登輝的期待，費了不少心思，因此他也戲稱「海外美術品等公開促進法」為「古屋法案」。

木原稔則回憶多年前來台時，曾經拜會李登輝，得到許多寶貴指導，他印象最深刻的是，與李登輝及夫人曾文惠，三人一同「卡拉ok」，高歌日本已故歌星美空雲雀的名曲。

木原稔說，當時他只是年輕的眾議員，但李登輝完全沒有架子，他至今仍懷念那時的場景。

對於台日的未來，李登輝基金會執行長鄭睦群指出，雖然兩國之間沒有正式的「邦交」，但彼此緊密的友誼早已超越多數「邦交國」，並且相信未來將持續攜手前面共同道路。對此，古屋圭司表示認同，並聲明將繼承安倍的遺志，持續深化兩國的關係。（編輯：林興盟）1110823