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岸置反艦飛彈海鋒三中隊曝光 雄二雄三混搭展戰力

2022/8/24 12:19
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（中央社記者游凱翔台北24日電）總統蔡英文昨天視導位在新北三芝的海軍海鋒三中隊，總統府公布的影片，讓人得見這處神秘的岸置雄風反艦飛彈陣地戰情中心、發射碉堡，其中四聯裝雄二、雄三飛彈混搭，展現有效反制共艦的強大戰力。

中共本月初在台灣周邊海域劃設禁航區並軍事演習，且實彈發射東風系列彈道飛彈，在軍演結束後迄今仍每日派遣戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重衝擊區域和平穩定。

總統蔡英文昨天前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」，並強調，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。

總統府官網影音頻道顯示，位在新北三芝的岸置雄風反艦飛彈陣地，包括戰情中心、發射碉堡等設施，同時也揭露多組四聯裝雄風系列反艦飛彈，採雄二、雄三反艦飛彈混搭，能有效反制中共船艦威脅。

海鋒大隊為岸置反艦飛彈部隊，以雄風二型反艦飛彈與雄風三型反艦飛彈為主要裝備，轄下數個中隊，分別位於新北市三芝以及屏東小琉球等地。

國家中山科學研究院研發的「雄風三型」超音速反艦飛彈，飛行速度可達到2.5馬赫，最大射程100公里至300公里之間，飛彈配備主動式雷達導引裝置，具備「射後不理」能力，戰時可接受海軍大成觀通系統提供目獲資料實施接戰；雄風三型已有改良增程型，射程提升為300公里以上。（編輯：郭無患）1110824

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