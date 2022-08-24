藍營籲公開疫苗價格 陳時中反問對社會幫助

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右2）24日在立法院與國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）、書記長李德維（左1）、立委陳玉珍（右1）等人召開記者會，要求衛福部完整公開疫苗採購合約，接受立法院監督。中央社記者郭日曉攝 111年8月24日

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安等藍營人士頻頻質疑疫苗採購過程黑箱，呼籲公開價格。民進黨台北市長參選人陳時中說，疫苗合約有保密條款，並反問公布價格對社會有什麼幫助。

陳時中今天上午出席台北內湖科技園區發展協會第7屆千人捐血活動前接受媒體聯訪，對於遭國民黨立委賴士葆質疑不公開高端疫苗價格難道是高端代言人表示，沒有什麼好代言的，並反問公布了對社會又有什麼幫助。

陳時中指出，高端應該會自己發布重訊，公布大概賣了多少劑、收入多少，且其實過去立法院就有幾名立委算過了，算出來的數目都滿接近的。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安當初是立法院疫苗採購調閱專案小組的召集人，更是3次會議的主席，同意衛福部遮蔽部分資料，是否認為蔣萬安搞不清楚狀況。

陳時中說，衛福部在公布秘密資料給人查閱前會在立法院經過一陣攻防，定案後衛福部再照調閱小組決議，把相關資料準備好，從去年11月到12月底放在立法院，這段期間大家有什麼問題仍可以提出，且那個會期間幾乎都是開疫苗調閱相關的會議，蔣萬安應該最清楚。

陳時中表示，立法院監督行政單位，做成的決議衛福部一定要遵守，不過畢竟蔣萬安沒當過行政官員，可以諒解他對這些不瞭解，不過他身為立委且具有法律背景，應該把情況弄清楚，免得不斷浪費大家時間，像去年調閱小組跟衛福部準備了整整一個會期都浪費掉了。

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媒體追問，疫苗相關資料到底要保密幾年。陳時中強調，沒有保密30年這種事情，是保存，資料保存越久事實才能保存更久，大家在講的30年是指公文在這段期間內不得銷毀，至於要保密多久是根據雙方簽訂的合約規定，有些5年、有些10年。

此外，媒體詢問，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，是否應退選。陳時中回應，此事攸關一個人的名譽，起訴並不代表已經定讞，她應該要有機會透過法律證明清白或不清白，大家就靜待司法調查結果。（編輯：張銘坤）1110824