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蔡總統：有國軍堅守崗位 才有我們如常生活

2022/8/24 14:01
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天說，前陣子，中國在台海周邊的騷擾挑釁，引發區域緊張情勢，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人為他們喝采。「有國軍的堅守崗位，才有我們如常生活」。

蔡總統今天透過臉書表示，為了因應共軍軍事行動，駐守在第一線的國軍弟兄姐妹，戰備任務吃緊繁重。為了肯定國軍的表現，這陣子，她陸續前往幾個部隊，親自給他們加油打氣。

她說，昨天，她到空軍第六雷達中隊，以及海軍海鋒三中隊。雷達中隊全天候緊盯共軍動態，海峰中隊則是登艦出海，全程掌握中共艦艇的行跡。

蔡總統說，國軍弟兄姐妹告訴她，遇到敵人近距離的威脅，縱使會緊張、有壓力，他們平日訓練有素，均能沉著以對，做好防衛台灣的戰備整備。

她說，「有國軍的堅守崗位，才有我們如常生活。」和平不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨。台灣要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的堅定決心和準備。

她請民眾一起為國軍的英勇表現鼓掌，也一起和國軍捍衛國家安全，守護民主。（編輯：黃國倫）1110824

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