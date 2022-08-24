林姿妙遭起訴 林佳龍：侯友宜合體要負背書責任

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北24日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污遭起訴，民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天表示，市長侯友宜曾與林姿妙合體是正常交流，但選舉期間背書會引起質疑，並要為背書負連帶責任。

新北市長侯友宜日前合體宜蘭縣長林姿妙，並讚她腳踏實地做事，林姿妙卻因涉貪污罪嫌遭檢方起訴；民進黨新北市長參選人林佳龍今天接受聯訪表示，侯友宜、林姿妙兩人是同黨的縣市首長，有一定的交流是正常的。

林佳龍說，但在選舉期間背書也會引起質疑，並要為背書負連帶責任。新北市大家關心的還是市政，若說侯友宜到各縣市去為同黨縣市首長參選人背書，也確實要謹慎；這個案子仍在司法程序中，希望能盡快水落石出。

新北市長侯友宜今天在主持市政會議後，接受聯訪被問到，民進黨市議員質疑侯友宜之前到宜蘭與林姿妙合體，稱讚林姿妙腳踏實地，難道侯友宜是支持貪污的縣長嗎？會不會擔心因此影響藍營的選情？

侯友宜表示，現階段最重要是把心放在市政工作上，這才是市長的本分，也是應有的角色。

侯友宜表示，新北市在市政推動跟各城市都有交流，不管跟雲林縣、彰化縣、宜蘭縣、台北市、桃園市，都有務實推動共好交流，讓這塊土地變更好，才是做市長的責任。（編輯：李錫璋）1110824