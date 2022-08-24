劉建國端出農業政策增加農民收益 陳吉仲掛保證

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（前右3）24日舉行「農業政策白皮書」記者會，農委會主委陳吉仲（前左3）到場相挺。（劉建國競選團隊提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月24日

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（中央社記者黃國芳雲林縣24日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天召開「農業政策白皮書」記者會，端出12道好菜，讓農民收入4年內增加新台幣20萬元。農委會主委陳吉仲到場保證可解決雲林農業各種問題。

劉建國競選團隊說明12道好菜為「農業1234＋雙重保證」，就是1園區（農業生物科技園區）；2個專區（雜糧生產加工專區、循環農業及綠能專區）；3中心（農業科技研究中心、青農輔導訓練中心、蔬果冷鏈加工物流中心）。

另外，還有4大目標（農產自動機械化、全面推動食農教育、提升蔬菜產業競爭力、農產國際化），並承諾實現雙重保證，保證4年內讓雲林農民家戶收入增加至少20萬元，也保證農民福利措施全到位。

劉建國致詞表示，今天提出農業政策白皮書都是可以做得到，不論是成立生技園區、科技園區結合農業發展、蔬果冷鏈加工物流中心，以及養殖業、畜牧業與綠能結合等，都是為雲林農業的未來找一個更好出路。

陳吉仲今天特別請假南下雲林，關心雲林縣長參選人劉建國的農業政策，他說，這12道菜的農業政策白皮書，真的可以解決雲林農業各種問題。

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陳吉仲致詞表示，例如冷鏈物流的建立，可以讓雲林蔬果行銷國內外，還有農業科技中心，透過自動化、機械化，解決雲林長期缺工及老化問題，農委會將全力支持「農業生技園區在雲林設立」，讓雲林農業更有前瞻性以及農民產品加值化。

陳吉仲指出，全國農業都在往前邁進中，希望鄉親支持讓劉建國進駐雲林縣政府，地方與中央可以充分合作，讓雲林農業有更大幅度進步。（編輯：陳仁華）1110824