林姿妙貪污案 鄭運鵬：張善政視而不見

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（中央社記者葉臻桃園25日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案，國民黨桃園市長參選人張善政卻視而不見，才是影響到擔任首長的本質。

中華大學審查認定前新竹市長林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。

鄭運鵬上午參訪國巨洋傘文創園區時接受媒體聯訪表示，林智堅是在最大的壓力之下，選擇承擔責任、勇敢退出選舉，讓選舉不受到影響，以厚道的方式自己承受，追求自身的權益，「我完全尊重他」。

媒體詢問，張善政針對此事，認為包含林智堅、民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦及鄭運鵬都應該道歉。

鄭運鵬說，國民黨從頭到尾就是要讓學校、選情扭曲，給大家最大的政治壓力，「希望我們在這樣的政治壓力下認輸、屈服」，讓民進黨的所有選情受到影響，「我們不應該跟著國民黨起舞」；張善政在林智堅論文案上，是配合國民黨的政治壓力，是膝跳反應、隨波逐流的選舉方式。

鄭運鵬也說，國民黨發生了真正對選舉、對操守、對國家公益有影響的事，是林姿妙涉貪污洗錢案；林姿妙是現任縣長，貪污的是本來宜蘭縣民應該要繳給宜蘭縣政府縣庫的稅金，這才是影響到擔任首長的本質。

鄭運鵬說，很遺憾在這件事上，張善政選擇視而不見、力挺林姿妙參選；桃園在鄭文燦之前的政風就是包工程、炒地皮、特權橫行，如果張善政當選桃園市長，桃園的政風一定走回頭路，未來損失的就是桃園市民的合法財產和企業的合法權益，這才應該是選戰的焦點、公益所在。

鄭運鵬也說，要請張善政說明清楚，林姿妙的心腹、時任縣府建設處代理處長吳朝琴都轉污點證人了，張善政若當選桃園市長，對這樣的政風、這樣的作為是如何看待？這才是選舉的本質、操守和公益所在。

媒體詢問，前立委鄭寶清可能脫黨參選？鄭運鵬說，黨內前輩對於選情有所擔心，表示現在民進黨的選舉不只桃園，對全國來說都是個關鍵時刻，「相信他們的擔心也表示我們現在最需要的是團結」，相信每位前輩都有智慧一起來度過這一關。（編輯：李錫璋）1110825