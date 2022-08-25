談居住正義 立委籲公辦都更應有一定比例做社宅

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（中央社記者王揚宇台北25日電）時代力量立委王琬諭今天表示，新北市政府與內政部營建署針對辦理社會住宅數量產生爭議，引發各界討論社宅政策，她呼籲都市計畫、公辦都更應有一定比例做社宅，且社宅預定地絕對不能變賣。

王婉諭與時代力量新北市板橋區議員參選人彭盛韶、行動時代副秘書長李兆立等人，就新北市府所稱規劃與中央攜手合作完成4萬5000戶社會住宅，與內政部所公告新北市的社會住宅推動進度3萬4000餘戶有差距，今天在立法院召開記者會，並提出3大訴求。

這3大訴求分別為，社宅要確實興建，地方首長喊出幾戶，就要蓋完幾戶；社宅預定地絕不變賣，只得蓋社宅；公有地不炒房，都市計畫、公辦都更應有一定比例做社宅。

李兆立說，興建社宅最卡關的部分就是用地取得，為改善年輕人居住問題，無論是公辦都更或公有地，都應優先用於興建社會住宅。

受邀出席記者會的新北市政府城鄉發展局主任秘書林炳勳說，新北市政府支持與配合中央政策，全力推動社會住宅。

林炳勳指出，中央的政策是8年興建12萬戶社會住宅，而新北市的目標值是3萬3000戶，目前從內政部不動產資訊平台目前規劃的總戶數來看，包括中央與地方合作部分，達到3萬4530戶，已達中央的政策目標。

營建署國民住宅組副組長林美桂說，地方政府要興辦社會住宅，中央樂觀其成，而且在各階段有提供各方面補助。關於戶數差異，依照住宅法規定有相關程序，新北市政府有函送認定文件，但還有一些文件要補充，還在檢視這些戶數與證明文件。

王婉諭表示，相關與會代表應分別就疑義部分，於一週內提出具體回應與承諾，期許在社會住宅的推動上，中央與地方政府可以協力合作，共創三贏，讓市民真正看得到也住得到。（編輯：黃國倫）1110825