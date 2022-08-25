許淑華：對自己論文有信心 不可能有退選問題

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲進入審查，媒體今天追問「若抄襲，是否退選？」她表示，林智堅是被迫退選，而她對自己論文非常有信心，「絕對不可能會有退選的問題」。

民進黨前新竹市長林智堅碩士論文遭台灣大學、中華大學都認定抄襲，最終退選桃園市長；許淑華碩士論文也遭指涉抄襲，由母校逢甲大學審查中，對此，許淑華今天中午陪同南投縣長林明溱出席敬老愛心卡擴大應用記者會，再度回應媒體詢問。

許淑華接受媒體聯訪表示，林智堅被「雙殺」，導致民進黨許多支持者如熱鍋上螞蟻非常焦急，反過來督促逢甲大學加速審查，但依教育部規定，是2個月內要有結果，她8月2日發文給逢甲大學自請審查，學校已受理，校方也向媒體表達最慢10月有結果。

許淑華說，希望勿有政治力對學校施加壓力，審查階段校方自有專業，若有需要，她會配合出席說明，目前校方尚未通知到場，雖然她個人也盼這件事早日有結果，畢竟被操作為政治事件，但仍要尊重學校專業。

許淑華表示，對自己論文非常有信心，也希望此事盡快落幕，不要淪為對手的「政治提款機」，用不實、片面資訊誤導選民，不論學校最終提出何種審查結果，「我都非常尊重學校」，也一定會全力配合學校。

媒體進一步追問「若抄襲，是否退選？」許淑華表示，林智堅退選與論文被判定抄襲無直接關係，林智堅當時被台大撤銷學位時回應說法是「不影響參選資格」，林智堅「被退選」真正原因，是擔任民進黨主席的總統蔡英文選擇相信林智堅，進而動用輿論、側翼攻擊台大、對幹台大，引起社會很大反彈。

許淑華說，如此作法影響民進黨其他縣市選情，民進黨不得不讓林智堅退選，所以，林智堅並非論文有問題而自願退選，而是民進黨選擇支持林智堅又對幹台大，發現社會不認同，林智堅才被迫退選，並非林智堅個人選擇退選，民進黨不要將林智堅塑造為負責任。

許淑華強調，林智堅是被迫退選，而回歸她的論文，她已說過，對自己論文非常有信心，「絕對不可能會有退選的問題，因為我的論文絕對是沒有問題」。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧則表示，許淑華的論文牽涉抄襲、權勢壓迫下屬等問題，學歷不是最重要，政治人物最重要是禁得起考驗、要誠實，如果許淑華論文是自己寫，可像林智堅一樣出面辯護，公開寫論文過程，若非自己寫就道歉，這件事，誠實最重要。

蔡培慧說，尊重台灣大學、逢甲大學學術審查時程與判定，讓證據說話，但依據台大（審查林智堅碩士論文）的標準，許淑華的論文就是抄襲。（編輯：陳仁華）1110825