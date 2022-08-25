鄭寶清加入民眾黨選桃園市長？賴香伶：子虛烏有

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（中央社記者葉臻桃園25日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，若前立委鄭寶清最後決定不參選桃園市長、來幫助她，會非常開心；針對外傳鄭寶清會取代她代表民眾黨參選，則表示是子虛烏有、不實訊息。

賴香伶上午出席桃園市產業總工會活動，接受媒體聯訪時，被問及鄭寶清是否可能加入民眾黨、甚至參選桃園市長？

賴香伶說，這樣的傳聞是子虛烏有，奉勸民進黨不應該趁她聲勢、民調上升之際，用不實的訊息來影響選舉。

賴香伶說，桃園是6都選舉裡面最重要的戰役，如果鄭寶清最後沒有登記參選桃園市長、願意來幫助她的話，她也是非常開心。

賴香伶表示，她是經過民眾黨黨內初選的唯一提名桃園市長參選人，也將在31日登記參選，明天晚上民眾黨主席柯文哲等人也會到桃園幫忙造勢。

針對中華大學審查認定前新竹市長林智堅的碩士論文確實存在抄襲情事且情節重大，確定撤銷其碩士學位，並公告註銷學位證書。賴香伶表示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬到現在還相信林智堅的清白，還在幫林智堅鼓勵、加油，呼籲鄭運鵬不要為抄襲的人一再支持，市民都在看，為一個說謊的人繼續圓謊力挺，不是市民想要的市長參選人，是非公義已經作了決定，鄭運鵬應勇敢面對結果。

賴香伶也說，國民黨桃園市長參選人張善政曾任中華大學講座教授，從時間序來看，張善政一開始保持沉默，現在才去講學術倫理品行，做法不夠清楚、光明磊落。（編輯：李錫璋）1110825