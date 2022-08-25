劉櫂豪批利用行政資源選舉 饒慶鈴回應行銷台東

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）年底縣長選舉爭取連任的饒慶鈴選舉主軸「綻放台東藍」，台東縣政府最近舉辦「尋找台東藍」活動，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪批利用行政資源選舉；饒慶鈴回應，行銷台東。

立委劉櫂豪今天發布新聞稿指「台東不是只有藍，劉櫂豪是照顧每一種顏色的好縣長」，饒慶鈴不該利用行政資源宣傳她的「台東藍」選舉。

劉櫂豪進一步說明，饒慶鈴競選主軸高舉單一顏色「藍」，台東當然不只有藍色，台東是一個色彩繽紛的地方；近日台東縣政府發起「尋找台東藍」活動，明顯配合饒慶鈴競選主軸，這是很明顯利用行政資源打選戰的情形，恐陷公務員於不義。

劉櫂豪表示，台東四處看見饒慶鈴「綻放台東藍」的競選看板，而台東縣政府此時發起「尋找台東藍」活動，這個活動還以大飯店、旅館住宿以及新台幣1000元、2000元超商禮券作為獎品，饒慶鈴毫不掩飾動用行政資源進行選舉，有違反行政中立及其他法律規範之虞，非常不足取。

劉櫂豪指出，台東的自然美景隨著季節變化，是一個色彩繽紛的好地方，有青山翠綠的大地、金黃色的稻田、蔚藍的海洋，更有有多元文化；縣府發起的活動，單舉饒慶鈴高舉的藍色，濃濃的選舉味，無法與台東的多元繽紛相符。

他說，「台東，我們的家，色彩繽紛，文化多元，劉櫂豪會做一個照顧每一面向、每一種顏色的好縣長」，饒慶鈴只強調藍色，劉櫂豪會擁抱所有不同的色彩，讓台東成為色彩繽紛的好家園。

饒慶鈴透過台東縣政府新聞傳播科回應，台東連結透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，是得天獨厚的地理環境、人與人之間的色彩記憶，而「台東藍」一詞，主要傳遞台東獨有的城市顏色。

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縣府早於民國106年就以「100種台東藍」描述來自星空、大海、大山汲取靈感的不同種台東藍，藉此行銷台東，台東藍更是縣民引以為傲的台東獨特美景，時常用於臉書（Facebook）、IG等標註中。

新聞傳播科表示，暑期旅遊旺季即將結束，在2022熱氣球嘉年華過後，緊接著南迴藝術季也啟動，有8大藝術作品坐落在南迴各地，這次特別辦理募集台東藍活動，邀請全國民眾上傳屬於自己的台東藍照片，集眾人之力，透過網路行銷台東，搭配住宿獎勵給民眾 （不限台東縣民）達到宣傳效益，希望延續暑假觀光旺季，為台東觀光產業努力。（編輯：陳仁華）1110825