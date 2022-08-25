林佳龍目標破百萬票 指侯友宜迴避問題踩踏民主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，為自己設下高標準，相信自己得票會破百萬票。他也說政治是眾人之事，但新北市長侯友宜常迴避問題，此舉是在踩踏民主政治。

林佳龍上震傳媒「新聞不芹菜」網路節目接受主持人黃光芹專訪，節目今天播出。

黃光芹提到，上次訪問侯友宜時她4度問會不會做滿4年，侯友宜都沒承諾，她又4度問會不會參選總統，侯友宜沒說死。

林佳龍表示，還沒看過有政治人物能被黃光芹4問而不答，侯友宜現在是藍綠通吃、左右逢源，刻意迴避高政治性的議題。

林佳龍說，政治是眾人之事，從希臘城邦民主到美國聯邦論著作裡，政治可以是門高貴志業，侯友宜貶低政治，但台灣政治從威權到民主是經過許多人犧牲奉獻，侯友宜是從威權轉型到民主的受益者與收割者，踩踏民主政治的政黨選舉競爭，常常迴避問題，有點被寵壞。

林佳龍說，侯友宜迴避或轉移焦點，就是心裡有打算選完市長要選總統，市長則是工具與去選總統的手段。林佳龍表示，不是不能選市長就去選總統，而是不能欺騙選民，侯友宜應誠實說清楚，因縣市長1任4年，任期沒滿2年離職須補選，將耗費很多人力經費，應向選民交代。

林佳龍說，新北選舉民調前幾次都測不準，如果自己選贏，那侯友宜去選總統氣勢不好；如果沒輸太多，代表侯友宜這4年走下坡。他表示，總統蔡英文當初選新北市拿100多萬票，游錫坤93萬票，蘇貞昌87萬票，他設下高標，認為自己會拿超過100萬票。

林佳龍說，侯友宜常說新泰塭仔圳與五股垃圾山，但民怨很深，塭仔圳拆掉許多工廠後，有沒有給新去處，五股垃圾山垃圾沒清，只是掩埋後上面做些表面工程，五股垃圾山還是簡易交通用地，沒做過都市計畫真正變更。

黃光芹提到9月底恩恩案判決出爐，林佳龍說，他認為民選首長要有與民同在、與民同情、與民同行的心，侯友宜很大問題是獨善其身、爭功諉過不認錯。但像他自己當交通部長時遇到太魯閣號事故下台負責，讓受難者與親人先放下後一起面對，「這同理心我在侯友宜身上沒看到」。

有沒有設想過可能會贏這場戰役，林佳龍說，有，先前受訪時被問到選完要幹嘛，就說要準備上任。現在士氣很好很團結，也感受到社會期待，有信心民調會出現剪刀差；雖然侯友宜現在領先，但如果他太驕傲不正面交鋒，也許會被自己打敗。在比個人、政績與藍綠基本盤等面向之下，這場比賽是10項全能競賽，球是圓的，輸贏最後才知道。（編輯：方沛清）1110825