曾邀鄭寶清加入團隊 賴香伶：會將他奉為上賓

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（中央社記者葉臻桃園24日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶競辦今天向中央社記者表示，曾邀請前立委鄭寶清加入團隊，會將他奉為上賓，近期也有與他會面相談此事，但最後是否一起合作，仍要看鄭寶清的決定。

賴香伶競辦表示，賴香伶和鄭寶清是舊識，過去在社運時期就有相同理念，因為知道鄭寶清對這次民進黨桃園市長黨內初選程序不滿，也有參選的企圖和想法，因此邀請鄭寶清來當策士。

競辦表示，日前賴香伶接受節目專訪時就說，「如果鄭寶清也願意支持第三勢力新的政治，我會把他奉為上賓」；若鄭寶清最後仍決定要參選桃園市長，對既有的綠營支持者也是新的選擇，會尊重他的理念和想法。

競辦表示，賴香伶與鄭寶清一直有在接觸，也知道鄭寶清對民進黨提名鄭運鵬參選桃園市長感到失望，團隊日前也特別就邀約一事去拜訪鄭寶清，希望他加入賴香伶團隊、一起拚選戰，但鄭寶清仍有自己的一些想法，目前還沒有答應。

競辦也說，對於外界一直有風聲說賴香伶會退選，「完全不可能」，賴香伶仍持續按部就班拋出新政見，選舉行程也相當密集，不會有退選可能。（編輯：方沛清）1110824