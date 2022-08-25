林姿妙涉貪退選問題 張善政：應等待司法程序處理

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，對於媒體詢問，若法院最終定讞是否林應退選。張善政今天說，案件已進入司法程序，還有一審、二審等相關程序很長，應該等待司法程序處理。

國民黨桃園市長參選人張善政下午前往平鎮區參與新住民協會座談會，在會後接受媒體聯訪，對於如何看待民進黨團及民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為，前新竹市長林智堅論文事件，是個人捍衛清白的戰場，民進黨沒有到道歉的問題。

張善政說，這表示民進黨對於台大跟中華大學學倫會審查結果完全不當作一回事，完全不尊重教育、倫理跟教育體系的價值。

對於宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴，若最後司法定讞是否應退選。張善政指出，現在案件已進入司法程序，應該都要等待司法程序的處理，但司法程序很長，而且還有一審、二審等，一定是到最後關頭才能決定。

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對於鄭運鵬今天上午受訪時說，如果張善政對於林姿妙案繼續視而不見，未來若當選桃園市府的政風可能會走回頭路。張善政表示，桃園市長鄭文燦任內有1名經濟發展局局長因為貪污被判刑，「所以鄭運鵬不是在講我，是在講鄭文燦」。

記者詢問，如何看待前立委鄭寶清可能與台灣民眾黨合作，桃園是否有三分天下的情況。張善政說，鄭寶清在論文事件過程中，沒有被民進黨的壓力所屈服，一直仗義執言，鄭寶清如果出來參選，他非常尊重鄭寶清的決定。（編輯：方沛清）1110825