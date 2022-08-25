蔡其昌發表「社宅倍增」政見 4年推8000戶動工

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左4）25日發表「社宅倍增」政見，他表示，未來若擔任市長，將推動4年8000戶社會住宅動工，並推加碼租金補貼政見。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天發表「社宅倍增」政見，他表示，未來若擔任市長，將推動4年8000戶社會住宅動工，並推加碼租金補貼政見，讓更多租屋族群受到市府照顧。

蔡其昌今天在位於南屯區的競選總部，舉辦「社宅倍增」政見發布記者會，提出社會住宅的4項主張，包括「社會住宅倍增 4年動工8000戶」、「社宅2.0 多元空間共享計畫」、「設置台中市專責都市更新及住宅法人機構」、「擴大包租代管 青年宜居宜業」等。

蔡其昌會中表示，過去前市長林佳龍時期，任內推動規劃興建超過5500戶社會住宅，到現任市長盧秀燕時期，4年來社會住宅盧秀燕規劃僅不到千戶，卻取消高達1200戶社宅，把林佳龍規劃的8年1萬戶的規劃目標砍到剩下5000戶，還自己宣稱達標。

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逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華也出席表示，本來預期在台中能夠看到許多的社會住宅，但很可惜的是，到目前為止，台中只完成了有限數量，然而這麼重要的社會基礎設施，台中市為何會動得這麼慢？

蔡其昌強調，未來若擔任市長，將推動4年8000戶社會住宅動工，透過推動社宅三帖藥方「社宅興建地點平均分布」、「結合在地需求」、「攜手中央合作」，加速興建社會住宅，也提出加碼租金補貼政見，讓更多租屋族群都能受到市府照顧。（編輯：陳仁華）1110825