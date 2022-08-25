更多編輯台推薦新聞：
周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳
運動

周天成3局扳倒李卓耀 羽球世錦賽進8強平生涯最佳

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方
生活

影片／小廚神朱如茵見偶像江振誠學做牛肉麵 笑稱保密獨門配方

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛
產經

iPhone 14要來了 蘋果發表會9/8登場 官網暗示新色更繽紛

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王必勝：預估10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 政治

蔡總統：身為新北市民也有投票權 一定投林佳龍

2022/8/25 20:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華新北25日電）總統蔡英文今天與民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋潮和宮參拜。蔡總統說，她自己是新北市民，也有投票權，身為民進黨主席，特別替新北市提出好的市長候選人，「一定投給林佳龍」。

蔡總統晚間與林佳龍、民進黨立委張宏陸、羅致政等人到板橋潮和宮參拜。

蔡總統致詞時說，為了新北市的建設，以及照顧長輩、兒童及年輕人，需要一個會執行、會做事的市長；林佳龍曾任國安會諮詢委員、新聞局長、立法委員、台中市長、交通部長等，做得非常出色，長期不能拍板的案子，在林佳龍協調後都做到了。

蔡總統表示，政府提出長照2.0，長照預算從她上任時2016年的新台幣50億元，成長到現在超過600億元；下階段要推動住宿型照顧機構，由中央出錢、找地，再由地方政府執行，會盡量鄰近住家，讓子女可經常探視長輩。

蔡總統指出，過去民眾常常抱怨公立幼兒園抽籤抽不到，教育部明年將增加3000班公立幼兒園，且搭配非營利、準公共化幼兒園，讓民眾都能負擔得起，「0到6歲國家一起養」政策，明年預算編列超過1000億元。

蔡總統說，有人說蔡政府很會花錢，但都是花在人民身上；政府把疫情控制住、社會穩定後，經濟自然會好，全世界都知道台灣有護國神山，更有「護國群山」，感謝大家配合防疫，讓經濟繼續發展，因此政府才有更多預算可照顧民眾。

蔡總統表示，「我們這個國家隔壁，有個一直恐嚇我們的人」，最近也在軍演，很多外國人認為台灣人很冷靜、對情資掌握不錯，是因為台灣有國軍日以繼夜守護大家，要特別感謝國軍、警察讓民眾安全過生活。

林佳龍說，他提出65歲以上長輩免費裝假牙政策，過去在高雄、台南、台中、基隆都做過，但只因為這是行政院長蘇貞昌4年前競選新北市長時提出的政見，所以新北市不做。

林佳龍指出，他也提出青年成家補助，估計每年有2萬對新人，補助每對10萬元，讓年輕人沒有後顧之憂，財政收支也可負擔；另外補助女性凍卵費用，每人3萬元、以及每年5000元的保存費。

張宏陸表示，今年底台鐵設備建置完成後，敬老卡也能搭乘台鐵，且沒增加政府預算，感謝林佳龍在交通部長任內推動這項政策。

羅致政說，林佳龍第一個提出的政策，就是65歲以上長者免費裝假牙；新北市目前提供免費塗氟，但只補助一次，使用的人非常少，林佳龍的政策，是真正照顧長者。（編輯：林興盟）1110825

林佳龍
蔡其昌發表「社宅倍增」政見 4年推8000戶動工 林佳龍目標破百萬票 指侯友宜迴避問題踩踏民主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鄭寶清加入民眾黨選桃園市長？賴香伶：子虛烏有