蔡總統：身為新北市民也有投票權 一定投林佳龍

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（中央社記者陳俊華新北25日電）總統蔡英文今天與民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋潮和宮參拜。蔡總統說，她自己是新北市民，也有投票權，身為民進黨主席，特別替新北市提出好的市長候選人，「一定投給林佳龍」。

蔡總統晚間與林佳龍、民進黨立委張宏陸、羅致政等人到板橋潮和宮參拜。

蔡總統致詞時說，為了新北市的建設，以及照顧長輩、兒童及年輕人，需要一個會執行、會做事的市長；林佳龍曾任國安會諮詢委員、新聞局長、立法委員、台中市長、交通部長等，做得非常出色，長期不能拍板的案子，在林佳龍協調後都做到了。

蔡總統表示，政府提出長照2.0，長照預算從她上任時2016年的新台幣50億元，成長到現在超過600億元；下階段要推動住宿型照顧機構，由中央出錢、找地，再由地方政府執行，會盡量鄰近住家，讓子女可經常探視長輩。

蔡總統指出，過去民眾常常抱怨公立幼兒園抽籤抽不到，教育部明年將增加3000班公立幼兒園，且搭配非營利、準公共化幼兒園，讓民眾都能負擔得起，「0到6歲國家一起養」政策，明年預算編列超過1000億元。

蔡總統說，有人說蔡政府很會花錢，但都是花在人民身上；政府把疫情控制住、社會穩定後，經濟自然會好，全世界都知道台灣有護國神山，更有「護國群山」，感謝大家配合防疫，讓經濟繼續發展，因此政府才有更多預算可照顧民眾。

蔡總統表示，「我們這個國家隔壁，有個一直恐嚇我們的人」，最近也在軍演，很多外國人認為台灣人很冷靜、對情資掌握不錯，是因為台灣有國軍日以繼夜守護大家，要特別感謝國軍、警察讓民眾安全過生活。

林佳龍說，他提出65歲以上長輩免費裝假牙政策，過去在高雄、台南、台中、基隆都做過，但只因為這是行政院長蘇貞昌4年前競選新北市長時提出的政見，所以新北市不做。

林佳龍指出，他也提出青年成家補助，估計每年有2萬對新人，補助每對10萬元，讓年輕人沒有後顧之憂，財政收支也可負擔；另外補助女性凍卵費用，每人3萬元、以及每年5000元的保存費。

張宏陸表示，今年底台鐵設備建置完成後，敬老卡也能搭乘台鐵，且沒增加政府預算，感謝林佳龍在交通部長任內推動這項政策。

羅致政說，林佳龍第一個提出的政策，就是65歲以上長者免費裝假牙；新北市目前提供免費塗氟，但只補助一次，使用的人非常少，林佳龍的政策，是真正照顧長者。（編輯：林興盟）1110825