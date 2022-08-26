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陳吉仲：外銷政策目標是開拓市場 確保農民收益

2022/8/26 11:35
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（中央社記者游凱翔台北26日電）農委會主委陳吉仲今天表示，全世界如果沒有透過國際農產貿易，絕對無法達到糧食安全，而台灣目前最大外銷市場是美國、日本，最後才是中國，因此開拓市場是外銷政策目標，目的是確保農民收益穩定。

僑務委員會在Youtube頻道開辦「部長講堂 與僑胞有約」節目，並以「台灣國際農業合作交流現況」為題，邀請陳吉仲分享台灣農漁產品的外銷狀況。

陳吉仲表示，台灣的農業生產技術一流，但因兩岸關係讓相關農漁產品銷售受阻，例如從去年起，鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、柑橘等產品陸續遭中國禁止進口，因此總統蔡英文很早就指示農委會「勿將雞蛋放在同個籃子，要分散市場」。

陳吉仲提到，台灣目前最大的外銷市場，第一名是美國、第二是日本，第三才是中國。台灣5年前有高達85%的水果外銷中國，去年則已降低至41%，但即便如此，仍維持一定的外銷收益。

他舉例，台灣鳳梨的年產量約40萬公噸，出口日本的鳳梨僅占2萬公噸，但因日本是高品質、高單價市場，因此讓產地價格維持很好水準。開拓相關市場是整個外銷政策目標，目的是確保農民收益穩定。

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陳吉仲強調，「全世界如果沒有透過國際農產貿易，絕對無法達到糧食安全」，糧食安全不只台灣，全球各地都很注重，俄羅斯與烏克蘭戰爭、高通膨、疫情導致塞港塞船、區域情勢發展讓全球物價高漲，唯有正常農產貿易，才能確保糧食安全。

陳吉仲也認為，冷鏈物流在國際農產貿易扮演重要角色，冷鏈物流決定農漁畜牧品質、決定市場價格，也因此，蔡總統及行政院撥發新台幣126億元的預算，執行全國冷鏈物流建置。（編輯：翟思嘉）1110826

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