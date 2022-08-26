陳時中學跳霹靂舞 笑說會撞到肚子

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（中央社記者蕭博文台北26日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天發布向街舞高手請益的影片，持續拓展年輕票源。對於台北市長柯文哲指市長年紀不能太大，陳時中回應說，就做能力範圍內的事，爭取各方支持。

陳時中臉書粉絲專頁今天上午發布「來吧！阿中給你揪」全新系列影片，訴求台北市民「約阿中」體驗年輕文化，展現不同於平常的活潑樣貌。

陳時中競選辦公室發布新聞稿表示，系列影片第1集以街舞文化為主軸，由TBC（The Best Crew）舞團的黃柏青揪阿中跳街舞，感受台北年輕人的熱情。陳時中在影片中搖身一變成為街舞新手，用生澀的肢體向專業老師一一請教。

新聞稿指出，陳時中學習Locking、Popping、Breaking等舞風基礎動作，獻出街舞初體驗。當陳時中學習霹靂舞時，老師提點「互相撞擊胸部」的感覺，陳時中則幽默回應「我會撞到肚子」。

競選辦公室指出，陳時中也與街舞老師深度座談，得知台北市對街舞文化挹注資源不足、缺乏單一專責單位等問題，他說「我的習慣就是我自己來管」，期盼能發揮指揮官溝通的專長，替街舞圈朋友協調，順利上軌道後再以專責單位的方式處理。

另一方面，陳時中上午出席由小紅帽協會舉辦的「我們的『經』驗」特展，表達對推動月經平權、落實月經教育等運動的支持。

陳時中會前接受媒體聯訪，被問到接連前往酒吧、跳街舞是否希望吸引年輕選票，又對柯文哲指當市長年紀不能太大、身體要好有何看法，他回應就做能力範圍的事，爭取各方支持。

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媒體還問到，外界質疑中央流行疫情指揮中心公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗價格，猶如陳時中競選辦公室；陳時中說，公務機關有一定分寸，未來他的競選辦公室會越來越多，但不是公務單位，也不是他自己的，民間自發的會越來越多。

對於中國國民黨今天指陳時中是「幹話王」，陳時中說，他不接受，也請國民黨不要一直用粗鄙言詞評論。媒體還問到是否會參加台北城市博覽會，陳時中說，他會去，但還沒收到邀請。（編輯：唐聲揚）1110826