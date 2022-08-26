藍營3縣長籲解決農產外銷 陳吉仲：措施都很具體

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）台灣多項農產品遭禁輸入中國，藍營3名農業縣長今天呼籲政府務實解決外銷問題。農委會主委陳吉仲說，已全力啟動產銷調節措施，「每項都很具體」，且也積極開拓新市場。

中國大陸去年起先後禁台多項農漁產品，3名國民黨籍農業縣長包括雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴今天共同向政府喊話，呼籲儘速提出良策，務實解決台灣農漁產品外銷問題。

對於藍營3農業縣長訴求，陳吉仲今天接受媒體聯訪指出，農產品輸中受阻，不管是鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚、白帶魚、柑橘類等，農委會都已全力啟動產銷調節措施，「每項都很具體」，分別有設定外銷、加工等目標，不同的農產品都有不同的處理方式。

陳吉仲舉例，以鳳梨來說，去年鳳梨外銷至日本已經超過1.8萬公噸，今年也已超過這個數量，且透過加工及內銷管道，去年鳳梨的產地價格甚至比109年高、今年也比去年多2元，達成總統蔡英文及行政院長蘇貞昌要求的照顧農漁民，就是要維持好產地價格。

陳吉仲並說，石斑魚也沒有因為無法輸入中國之後有受影響，這都顯示產銷調節措施有發揮作用。

陳吉仲提到，「危機要化為轉機」，農委會也積極開拓新市場，根據統計，農產水果2015年時有8成5外銷中國市場，去年剩4成1，今年剩下不到3%，農委會會持續降低對單一市場依賴。

他也強調，農委會把內、外銷、加工及冷鏈紮實做好，就可以因應外在因素的挑戰。（編輯：管中維）1110826