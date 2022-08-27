蔣萬安質疑疫苗採購資料塗黑 陳時中反指沒盡責

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（中央社記者蕭博文台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑，送交調閱小組的疫苗採購合約內容部分塗黑；民進黨台北市長參選人陳時中今天說，有疑問去年就可以講，認為調閱小組召集人蔣萬安沒有盡責。

陳時中今天上午出席2022陳時中競選市長醫事團體後援會成立大會，會前接受媒體聯訪，針對媒體提問COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購價格公開等議題時作上述表示。

媒體問到，國民黨台北市議員徐巧芯質疑陳時中對於疫苗採購說詞反覆、誠信有問題；陳時中回應，他沒有說詞反覆，都可以被檢視。

針對立法院疫苗調閱小組的採購資料被塗黑一事，陳時中則回應，當召集人開會時就要清楚講出來，不要事後再來講，這樣會議會開不完，「拿出來的東西你不滿意，你就講啊。」

陳時中說，蔣萬安是立法委員，是調閱小組召集人，過了一年才說看不到，「如果政府的效率是這樣子，那政府一定停擺的」，如果蔣萬安有疑問，去年就可以把事情講清楚，不會拖到今年。媒體追問是否覺得蔣萬安失職，陳時中則回應：「我覺得沒有盡責。」

另一方面，媒體問到台北市副市長黃珊珊昨天請辭副市長，是否用行政資源用到最後一天；陳時中說，黃珊珊是市府出來的，運用一些行政資源在所難免。

媒體還問，外傳黃珊珊將請前內政部長李鴻源擔任政策顧問對選情的影響，陳時中則表示，很難評估，端看政策的型態，但跟蔣萬安互搶一些票是難免的。

針對柯文哲接受媒體專訪時說，要當台北市長年紀不能太大、身體要夠好，陳時中則表示，不能歧視年紀，年紀大的人也有服務的權利；媒體還提及柯文哲指陳時中仇恨值高，陳時中說，他對人一向沒有仇恨，是柯文哲對他仇恨值高還是怎樣，基本上不應該帶仇恨選舉，要替市民服務，沒有所謂仇恨值。（編輯：李錫璋）1110827

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）27日在永康公園出席「特搜！永康東西軍」商圈活動，品茗商家飲品。中央社記者吳家昇攝 111年8月27日