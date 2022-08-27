更多編輯台推薦新聞：
周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍
產經

周杰倫價值千萬NFT被消失 只因一條釣魚網址惹禍

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨3/300
首頁 / 政治

回應鄭寶清參選 民進黨：延續鄭文燦政績才是目標

2022/8/27 22:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）民進黨前立委鄭寶清今天晚間宣布參選桃園市長。民進黨回應說，桃園這場選戰最重要的就是守住桃園市長鄭文燦與團隊，在這8年的努力成果與高滿意度，讓民進黨的理念和價值可以延續。

民進黨前立委鄭寶清近日頻頻對桃園選戰提出反對意見，今天晚間在「董事長開講」網路直播節目更說，為桃園下一代更美好的未來、成為民主之光，他宣布參選桃園市長。

民進黨發言人黃彩玲隨後透過媒體群組回應表示，民進黨提名機制是由全代會無異議通過的提名辦法來辦理，此次縣市長提名，名義上雖大部分為徵召，但只要有競爭的選區，都會以民調作為主要參考，並經選對會與中執會討論後通過提名。

黃彩玲說，所謂黑箱或不民主說法，不僅不是事實，更是惡意的謠言；對於這類說法，民進黨必須嚴正駁斥。

黃彩玲指出，年底這場桃園選戰，最重要的就是守住鄭文燦與團隊在這8年的努力成果與高滿意度，讓民進黨的理念和價值可以延續，這也是民進黨支持者最掛心與期盼的。

她解釋，有關特定人士提到的民調未公布和制度問題，首先，民進黨提名是由全代會無異議通過的提名辦法辦理，這就是民主的制度；其次，選對會是由民進黨主席蔡英文親自召集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和黨內許多代表組成，且充分討論人選。

黃彩玲表示，選對會成員不僅皆曾擔任重要職務，亦是民進黨最有選舉經驗者，無論在黨內或在社會上都極具有公信力。

黃彩玲說，第三是此次提名，名義上大部分雖是徵召，但實質上有競爭的地方、縣市，都會以民調數字作為主要的參考；之所以不對外公布民調，是因為民調結果有輸有贏，讓競爭者留有餘地，並希望能對於事後的整合有所助益。

黃彩玲強調，鄭文燦執政期間，在桃園都獲得民眾很高的滿意度和肯定，這也是中央和地方執政的成果；民進黨一定會團結上下，全力以赴，捍衛價值，守住桃園執政成果，繼續為桃園市民帶來進步與幸福。（編輯：林克倫）1110827

黃彩玲
民進黨：訪中自我矮化 國民黨向國際釋放錯誤訊息 綠籲退選 藍：相信林姿妙會獲宜蘭縣民肯定
鄭文燦
蔡總統、鄭文燦站台 與沈慧虹共讀繪本提兒童政見 8企業進駐航空城優先產專區 市府民航局簽備忘錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
許淑華：對自己論文有信心 不可能有退選問題