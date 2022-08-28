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林姿妙涉弊影響選情？侯友宜：努力拚市政

2022/8/28 10:44
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（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案遭起訴，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，尊重司法判決。對於是否會影響藍營選情，新北市長侯友宜說，大家努力拚市政，提出好政見，讓市民能安居樂業。

國民黨今天在桃園市的國立體育大學綜合體育館舉行第21屆第2次全國代表大會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，營造團結氣勢。

對於宜蘭縣長林姿妙涉貪污洗錢案，日前遭宜蘭地方檢察署起訴，各界關注是否會影響國民黨的整和與選情。與會的新北市長侯友宜在會前接受媒體聯訪時表示，大家努力拚市政，為市民好好做事情，提出好政見，努力讓市民過安居樂業的好生活。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，尊重司法判決，林姿妙被起訴後，還要經過司法審判程序，希望司法能夠查明清楚。國民黨桃園市長參選人張善政說，既然司法已經在處理，就尊重司法。

國民黨台南市長參選人謝龍介指出，人民睜大眼睛在看，政府用司法當工具。目前林姿妙已經被起訴，就交由法院裁決，相信在選舉過程中，林姿妙也會窮盡力量訴說清白。

雲林縣長張麗善表示，司法是正義的最後防線，尊重司法，也希望司法能夠秉公處理，還林姿妙清白。（編輯：蘇志宗）1110828

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