鄭寶清參選桃園市長 張善政：民進黨失去靈魂

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（中央社記者王承中、劉冠廷桃園28日電）前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，顯現民進黨失去靈魂，黨員也失去向心力。相信鄭寶清宣布參選也是經過天人交戰，他尊重鄭寶清的決定。

鄭寶清宣布參選桃園市長，桃園市長選戰進入四腳督局面。鄭寶清表示，目前尚未與他黨有合作空間，但只要為桃園有利，大家都要團結，因為中國的飛彈打來時不會分藍綠。

國民黨桃園市長參選人張善政今天在出席國民黨第21屆第2次全國代表大會前接受媒體聯訪時表示，鄭寶清宣布參選，充分顯現民進黨失去靈魂，民進黨黨員失去向心力。

張善政指出，對於鄭寶清日前對論文案、誠信及數位中介法都仗義執言，他非常欽佩。相信鄭寶清宣布參選，一定也是經過天人交戰及相當的考慮，他尊重鄭寶清的決定。

媒體詢問，桃園市長選舉四腳督，國民黨勝選機率是否大增？張善政則表示，他不對此評論，仍是戰戰兢兢，繼續自己的步伐，一步一腳印，充實基層支持的力量。（編輯：蘇志宗）1110828