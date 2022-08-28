黃健庭：黨產會政治追殺 將再提釋憲

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（中央社記者劉冠廷、王承中桃園28日電）國民黨今天召開全代會，秘書長黃健庭說，黨產會假「轉型正義」之名，對國民黨進行政治追殺；針對黨產問題，國民黨絕不放棄上訴爭公理，並繼續匯聚各方法律意見，據以研議再度提請釋憲。

國民黨今天在桃園召開第21屆第2次全表大會，黃健庭在黨部報告時，針對黨產處理，強調國民黨黨產捐公益，護憲、護法、不護產的態度，他表示，民進黨在前總統陳水扁執政8年期間，對國民黨有疑義的黨產，早徹底清查。現遭黨產會追徵的財產，在過去皆合法取得。

黃健庭指出，民進黨刻意忽略「黨產」的特殊時代背景，特過各種管道鋪天蓋地抹黑扭曲。不當黨產處理委員會更違反法治國原則，假「轉型正義」之名，對國民黨不斷追徵鉅額處分，進行政治追殺。黨產會是「違法違憲」的單位，全世界沒有一個執政黨可以用這種黑機關來迫害、清算其競爭對手。

黃健庭表示，對於黨產的處理，國民黨依第19屆、20屆全代會決議，提出「除依政黨法得由本黨保留的財產外，其餘黨產在優先清償債務（含資深黨工法定退休金）後，所餘黨產全數捐作公益」，據此9次主動與黨產會協商，但黨產會不但拒絕將黨產捐公益，堅持必須充公，就連黨史文物也要全部沒收，簡直如同封建時代的抄家滅族。

黃健庭指出，針對黨產問題，國民黨絕不放棄上訴爭公理，並繼續匯聚各方法律意見，據以研議再度提請釋憲，盼徹底解決黨產條例合憲性的重大爭議，護憲、護法、護台灣民主法治。

談到這次的年底地方選舉，黃健庭說，輔選引擎將全面啟動。強化黨中央、智庫、立法院黨團「三方平台」與各候選人競選總部的橫向聯繫，彼此交流即時輿情，迅速因應各種突發事件，駁斥對手抹黑；蒐集選舉情資，掌握議題發展與對手動態，針對民進黨的各項缺失與弊端，提供強大打擊火力。

黃健庭表示，在參選人正式登記後，由黨主席朱立倫領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立法委員及學者所組成的「中央助選團」，將配合選區特性與議題，至各地站台助講。未來將集全黨之力，共同贏得勝選。（編輯：蘇志宗）1110828