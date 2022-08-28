林佳龍：成立青年議會 15歲起可參與公共事務

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（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天舉辦首投族見面會並宣布，他若當選會成立青年議會，可要求局處報告及備詢，讓15歲以上者可參與公共事務的決定並做為市府施政依據。

林佳龍今天舉辦首投族見面會，由學生熱舞來揭開序幕。林佳龍表示，40歲以下的年輕人，不僅可在網路上影響輿論，首投族更會影響投票結果，以新北來看，首投族就超過11萬人，是首投族最大城市。

他表示，為了新北大翻新，很多議題要聽年輕人意見，從城市外交到透過元宇宙來做虛實整合，讓世界走進新北，讓新北走入世界，扶植更多新創事業及青創基地， 進而推動成立青年議會。

他表示，參考市府和市議會的互動模式成立青年議會，從15歲起高中生就可以參與，不僅可讓市府局處提出專案報告及備質詢，也可以發揮並通過創意，列入市府重要的施政依據。讓新北新都成為對年輕人最友善的國際都市。

林佳龍還和青年座談並談到交通議題及跨域治理，藉由智慧交通的大數據分析，來改善交通管理及推動整合式交通運具。並就居住正義及公共事務參與交換意見。

他強調，在參與式的民主中，首投族是影響選舉成敗的關鍵，不能得到青年支持政黨是不會有前途，但年輕人要認同台灣，因為將民主種子種在台灣土地，才能長成大樹並進而開花結果。（編輯：張銘坤）1110828