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裴洛西訪台後美艦首通過台海 國防部：全程掌握

2022/8/28 13:28（8/28 13:44 更新）
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（中央社記者游凱翔台北28日電）美軍表示，兩艘巡洋艦今天依據國際法航經台灣海峽，展現對印太區域承諾；國防部說，美艦由北向南航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態、狀況正常。這也是美國眾議院議長裴洛西訪台後，首次有美艦經過台海。

國防部中午發布新聞稿表示，兩艘美軍巡洋艦由北向南航經台灣海峽，通過台海南駛期間，國軍全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國海軍第七艦隊發聲明證實，這兩艘巡洋艦分別為安提坦號（USS Antietam）、昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）。

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美軍強調，兩艘巡洋艦依據國際法於今天航經台灣海峽，展現美國對於自由且開放的印太區域承諾，將在國際法允許的地方持續進行飛行、航行等相關行動。

這次也是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台，並歷經中國對台軍演、實彈射擊彈道飛彈，及無數次以戰機、船艦逾越台灣海峽中線後，首次有美艦航經台灣海峽。（編輯：謝佳珍）1110828

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